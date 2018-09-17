İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Reklam Kurulu, son yıllarda bazı avukatlık büroları tarafından vatandaşlara icra tehdidiyle gönderilen SMS'ler için hem para cezası kesti hem de reklam durdurma cezası verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, son dönemde bazı avukatlık bürolarının kesinleşmiş veya kesinleşmemiş alacakların tahsili için telefon ve SMS yoluyla vatandaşı rahatsız edip hacizle tehdit ettiği SMS'lere Reklam Kurulu'ndan ceza geldi.

Bir tüketicinin şikayeti üzerine bu tarz SMS gönderen bir avukatlık bürosuna 31 bin 176 lira idari para cezası kesilirken, reklam durdurma cezası da verildi.

Kurulun 274 Sayılı Reklam Kurulu Toplantısı'nda daha önce şikayet edilen bir avukatlık bürosunun söz konusu SMS'leri değerlendirilerek karara bağlandı.

Kararda, tüketicilere, "Sn….. son uyarı. Hakkınızda başlatılmış olan icra takip dosyanızın hane haczi işlemleri yapılabilmesi için adli işlemleriniz gün içinde tamamlanacaktır. Bilgi almak ve ödeme yapabilmek için acil arayınız." ve "Son uyarı. Hakkınızda başlatılmış olan icra takip dosyanızın hane haczi işlemlerinin yapılabilmesi için adli işlemleriniz gün içinde tamamlanacaktır. Bilgi almak ve ödeme yapabilmek için acil arayınız." şeklinde SMS'ler gönderildiği ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, SMS'te yer alan numara arandığında tüketiciye, "borcunuz var, haciz göndereceğiz" şeklinde tehdit içerikli konuşmalar yapıldığı, "icraları sildiriyoruz" şeklinde tüketicileri yanıltıcı ve gerçekçiliği olmayan ifadelerle iş toplamaya çalışıldığı şeklinde ifadeler yer aldı.