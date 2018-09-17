'AK Partili işadamları 'Suriye ile anlaşalım, artık bu iş bitsin' diyor' iddiası

Aydınlık'ın haberine göre, AK Partili yönetici ve partiye yakın işadamları İstanbul'da bir toplantı yaparak ekonomiyi, yaklaşan yerel seçimleri, iç ve dış gelişmeleri tartıştı.
Toplantıyla ilgili Aydınlık'a bilgi veren bir işadamının, "Toplantıda hemen hemen herkes Suriye krizine çözüm için Şam yönetimi ile temasa geçilmesini önerdi. Yaşanan yumuşamanın, Rusya ve İran'la birlikte hareket edilmesinden herkes memnun. 'Artık Şam yönetimi ile temasa geçelim, büyükelçilikleri açalım ve bu iş bitsin' diyenler oldu. Toplantıya katılanlar bu fikri destekledi. Bir tek itiraz eden olmadı" dediği belirtildi.
'SURİYELİLER GİDERSE HEPİMİZ BATARIZ'
"Bizim arkadaşlar Suriyeli sığınmacılardan memnun. Ben bu kadar çok Suriyeli çalıştırıldığını bilmiyordum. Çok sayıda Suriyeli sigortasız, düşük ücretle çalıştırılıyormuş. Bir arkadaşımız ‘Suriye ile anlaşılsa bile Suriyeliler ülkesine dönmesin. Suriyeliler giderse hepimiz batarız' ifadelerini kullanınca çok şaşırdım. Sonra araştırdım. Gerçekten de çok sayıda Suriyeli işyerlerinde sigortasız ucuz fiyata çalışıyormuş. Bu pek hoş bir durum değil. Ama krizde işe yarıyor."
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