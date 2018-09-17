'AK Partili işadamları 'Suriye ile anlaşalım, artık bu iş bitsin' diyor' iddiası

İstanbul'da toplanan AK Parti yöneticileri ile AK Parti'ye yakın işadamlarının Suriye ile temas kurulmasını istediği ve 'Suriye ile anlaşalım artık bu iş bitsin' dedikleri ileri sürüldü. AK Partili işadamlarının düşük ücretlerle çalıştırılan Suriyelilerin ülkelerine dönmesini de istemediği belirtildi.

Aydınlık'ın haberine göre, AK Partili yönetici ve partiye yakın işadamları İstanbul'da bir toplantı yaparak ekonomiyi, yaklaşan yerel seçimleri, iç ve dış gelişmeleri tartıştı.

© Sputnik / Iliya Pitalev CHP'den hükümete 6 maddelik İdlib önerisi: Suriye yönetimiyle temasa geçilsin

Uzmanların çeşitli konularda sunum yaptığı toplantıda en çok ekonomik kriz ve Suriye üzerinde durulduğu belirtildi.

Toplantıyla ilgili Aydınlık'a bilgi veren bir işadamının, "Toplantıda hemen hemen herkes Suriye krizine çözüm için Şam yönetimi ile temasa geçilmesini önerdi. Yaşanan yumuşamanın, Rusya ve İran'la birlikte hareket edilmesinden herkes memnun. 'Artık Şam yönetimi ile temasa geçelim, büyükelçilikleri açalım ve bu iş bitsin' diyenler oldu. Toplantıya katılanlar bu fikri destekledi. Bir tek itiraz eden olmadı" dediği belirtildi.

'SURİYELİLER GİDERSE HEPİMİZ BATARIZ'

Toplantıda Türkiye'deki Suriyelilerin de gündeme geldiğini, yaşanan ekonomik krizde Suriyelilerin rolünün de değerlendirildiğini kaydeden işadamının şu bilgileri verdiği ifade edildi:

"Bizim arkadaşlar Suriyeli sığınmacılardan memnun. Ben bu kadar çok Suriyeli çalıştırıldığını bilmiyordum. Çok sayıda Suriyeli sigortasız, düşük ücretle çalıştırılıyormuş. Bir arkadaşımız ‘Suriye ile anlaşılsa bile Suriyeliler ülkesine dönmesin. Suriyeliler giderse hepimiz batarız' ifadelerini kullanınca çok şaşırdım. Sonra araştırdım. Gerçekten de çok sayıda Suriyeli işyerlerinde sigortasız ucuz fiyata çalışıyormuş. Bu pek hoş bir durum değil. Ama krizde işe yarıyor."