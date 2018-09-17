Kâğıt kirizi Demirören'i de etkiledi: Vatan gazetesi hafta sonu eklerini kapattı

Dövizlerdeki artışa bağlı olarak kâğıt fiyatlarının yükselmesi Demirören Holding'i de etkiledi. Demirören Holding'e bağlı Vatan gazetesi, bir süre magazin eki Makaron'un sayfa sayısını 4'e indirmek zorunda kaldıklarını belirterek, sayfa ortasına çekildiğini açıkladı. Gazete, hafta sonu eklerini de askıya aldıklarını duyurdu.

© AFP 2018 / Yasin Akgül Türkiye'nin ünlü mizah dergisi Uykusuz: Ya zam yapacaktık ya da dergiyi kapatacaktık...

Vatan gazetesi, bugünkü sayısında yayınladığı duyuruyla, hafta sonu eklerinin geçici bir süre askıya alındığını, Makaron ekinin ise sayfa adedinin 6'dan 4'e düşürülerek gazete ortasında yer alacağını açıkladı.

Medyaradar'ın aktardığına göre, gazeteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yılbaşında tonu yaklaşık 2 bin TL olan gazete kâğıdı 5 bin TL'ye yaklaştı. Dolar kurundaki artış baskıdan dağıtıma tüm maliyetlerimizi artırdı. Ya satış fiyatımızı artıracak ya da sayfa sayımızı azaltacaktık. Biz ikinci yolu seçtik. Bir süre için Makaron, gazetemizin ortasında 6 değil 4 sayfa olarak yer alacak. Hafta sonu eklerimizi de yine geçici bir süre askıya almak zorunda kaldık. Bu durumu anlayışla karşılayacağınızı umuyor, desteğinizin süreceğine inanıyoruz."