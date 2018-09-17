TL'deki toparlanma tersine döndü: Dolar 6.30'un üzerinde

Geçen hafta açıklanan Merkez Bankası faiz kararı sonrasında TL'de başlayan hızlı toparlanma bugün tersine döndü.

© Fotoğraf : İş Bankası İş Bankası hisselerinde yüzde 4'ün üzerinde değer kaybı

6.15'ten güne başlayan dolar/TL, 6.30 seviyesinin üzerine çıktı. 6.3276 seviyesine kadar yükselen kur yüzde 2.5 artışla 6.32 seviyesinde yer aldı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0.13 azalışla 94.631 puandan tamamladı. Öğleden sonra artan satış baskısıyla BİST 100 endeksi, 94.000 puanın altına indi. Endeks, aynı dakikalarda yüzde 1 düşüşle 93.800 seviyesinde yer alıyordu.

Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3'e yaklaşırken, İş Bankası'nda düşüş yüzde 6'yı geçti.

TCMB faiz kararı sonrasında hızlı bir düşüş gösteren tahvil faizlerinde de yükseliş görülüyor. Gösterge tahvil faizi yine aynı dakikalarda 38 baz puan artışla yüzde 25.32'den ve 10 yıllık tahvil faizi 45 baz puan artışla yüzde 19.09'dan işlem görüyor.