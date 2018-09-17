Pakdemirli: Tarımda THY gibi milli bir markamızın olması lazım

İzmir Ticaret Borsası'nda (İTB) sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirinin borsaya getirilmesi nedeniyle düzenlenen sembolik açık artırma törenine katılan Pakdemirli,

tarım borsacılığının geliştirilmesi, tarım ürünlerinde ileriye yönelik fiyatları yakalayabilen bir yapının kurgulanması gerektiğini belirtti.

© AA / Orhan Karslı Hazine arazileri çiftçilere kiralanacak

Pakdemirli, "Bakanlıkta tarım sigortaları kapsamında arkadaşlara görev verdim. Dedim ki, biz çiftçiye destek veriyoruz, bu destekleri vermesek de fiyat garantisi versek. Türkiye'de derinliği olan bir borsa olsa zaten bunu yapmak çok kolay. Bu Türkiye'de henüz tam anlamıyla gerçekleştirilmediği için ABD'deki borsalara bakıyoruz. Türkiye'deki fiyatlarla paralel giden fiyatlarsa, sürekli olarak tekrar eden fiyatlarsa biz bunları yurt dışı borsalarından getirip tarım sigortaları haline getirip çiftçiye de şunu diyeceğiz, 'senin fiyatın 10 lira, eğer 8 lira olursa aradaki 2 lira farkı ben sana ödeyeceğim'."

Tarımda geliştirilecek çok alan olduğunu belirten Pakdemirli, "5 yıllık bir iş planını yazıyoruz şu anda. İnşallah ekim ayı içinde bunu kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Amacımız üreticiyi güldürmek ve aynı zamanda tüketiciyi ezdirmemek. Bakanlık olarak iki ana görevimiz var. Biri üreticiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. İkincisi de tüketiciyi koruyacağız" diye konuştu.

'MARKALARA YATIRIM YAPMALIYIZ'

Kendisinin de geçmişte İzmir Ticaret Borsası'nda üzüm ve incir alım satımı yaptığına işaret eden Pakdemirli, halen aile çiftliğinde üzüm üretimi yaptıklarını ve tarım konusunda birçok konuyu ezbere bildiğini söyledi.

Üzüm ve incirde Türkiye'nin marka olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Markalara yatırım yapmamız lazım. Tarımda da katma değeri ön plana çıkarmak için bir milli marka gerekiyor. Özellikle tarım gibi katma değeri az olan sektörlerde gerçekleştirmek çok kolay değil devlet desteği olmadan. Bizim milli bir markamız olması lazım. Bunun altında da tarım ürünlerini pazarlamamız lazım. Türk Hava Yolları gibi. Devlet bu konuda belli harcamaları yapsın. Ürünlerimizin 3 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş daha fazla satılması gerektiğini düşünüyorum. Bunları oturup konuşmamız gerekir."

'SUDAN HALKI BİZİ ÇOK SEVİYOR'

© AA / Özge Elif Kızıl Pakdemirli Sudan’da: Sadece topraklarımıza bağlı kalan bir iş yapmanız doğru değil

Bakan Pakdemirli, Sudan'daki tarım faaliyetleriyle ilgili bazı siyasetçilerin "Türkiye'nin Sudan'da ne işi var?" dediğini belirterek, "Ben de onlara 'Çin'in, İngiltere'nin, Fransa'nın Afrika'da işi ne?' diye sormak istiyorum. Biz Sudan'ı Afrika'ya açılan kapı olarak görüyoruz. Sudan halkı bizi hakikatten çok seviyor. Gıda arz güvenliğini sağlamamız için bizim ufka doğru bakıyor olmamız lazım. 830 bin hektar alanı hükümetten teslim aldık Sudan'da. Bunun anlamı şu Türkiye'nin sulanabilir arazilerinin 10'da 1'i kadar bir arazi daha almış olduk. Öncelik tabii ki Türkiye'nin ihtiyacıdır" ifadelerini kullandı.