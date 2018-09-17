Yeni 100 ve 200 euro banknotları: Sahte parayla mücadele için uydu hologramı

ETRAFINDA DÖNÜYORLAR
Yeni 100 ve 200 euro banknotlar yukarı kaldırılıp yana eğildiğinde küçük euro sembollerinin sayının etrafında dönmesi sebebiyle 'uydu' diye nitelenen daha gelişmiş bir hologram görülüyor.
'CUK' OTURACAK
Eskisine göre daha 'dar kesim' olan yeni banknotların böylelikle cüzdanlara ve el çantalarına daha kolaylıkla sığması hedefleniyor.
CÜZDANDAN TAŞMAYACAK
50 euro banknot ile aynı yüksekliğe sahip olduklarından cüzdandan dışarı fırlamayacakları ve yıpranmayacakları öngörülüyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın yeni tasarımları basına tanıtımında, ortak para birimini kullanan 19 AB üyesi ülkede 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmeleri öncesi 1 milyondan fazla nakit para makinesinin bu versiyonlara uyarlanacağı belirtildi.
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