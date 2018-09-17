Yeni 100 ve 200 euro banknotları: Sahte parayla mücadele için uydu hologramı

Sahte euro üretimine karşı önlemlerini sürekli sıkılaştıran Avrupa Merkez Bankası, 100 ve 200 euro banknotların kalpazanlığı önleyecek daha fazla özelliğe sahip yeni versiyonlarını tanıttı.

Euro banknotların güvenlik özellikleri arasında yer alan hologram yeni versiyonlarda daha da geliştirildi.

ETRAFINDA DÖNÜYORLAR

Yeni 100 ve 200 euro banknotlar yukarı kaldırılıp yana eğildiğinde küçük euro sembollerinin sayının etrafında dönmesi sebebiyle 'uydu' diye nitelenen daha gelişmiş bir hologram görülüyor.

'CUK' OTURACAK

Eskisine göre daha 'dar kesim' olan yeni banknotların böylelikle cüzdanlara ve el çantalarına daha kolaylıkla sığması hedefleniyor.

© Fotoğraf : DHA Döviz bürosu gibi dilenci: Üzerinden 15 farklı birimde para çıktı

CÜZDANDAN TAŞMAYACAK

50 euro banknot ile aynı yüksekliğe sahip olduklarından cüzdandan dışarı fırlamayacakları ve yıpranmayacakları öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın yeni tasarımları basına tanıtımında, ortak para birimini kullanan 19 AB üyesi ülkede 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmeleri öncesi 1 milyondan fazla nakit para makinesinin bu versiyonlara uyarlanacağı belirtildi.