Varank: Gelir dağılımında çok iyi seviyelere geldik

Türkiye ekonomisinin son bir aydır görece zor zamanlar yaşadığını ancak bunu atlatacak dirence sahip olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gelir dağılımı, finansmana erişim, beşeri ve sosyal kalkınmada çok iyi seviyelere geldik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliğinde yaptığı konuşmada ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

© AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Varank: Bazı para birimlerinin küresel ayrıcalıklarını kırabiliriz

Son bir aydır görece zor zamanlar yaşandığını belirten Varank, "Ama bunların hepsini atlatacak dirence sahibiz" dedi.

"Gelir dağılımı, finansmana erişim, beşeri ve sosyal kalkınmada çok iyi seviyelere geldik" ifadelerini kullanan Varank, "2023 yılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Bunun için bir paradigma değişimine ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.

Varank, sanayiciler için Dijital Dönüşüm Merkezleri kurduklarını bildirerek, "İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri model fabrika projelerinin de planlaması yapıldı ve fon kaynakları bulundu" dedi.