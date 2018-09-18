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16:15 18 Eylül 2018
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    BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aytaç

    BİM İcra Kurulu üyesi Aytaç: Dediler ki Allah'ın suyuna zam yapıldı

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Market etiket fiyatlarını değerlendiren BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aytaç, "Dediler ki Allah'ın suyuna zam yapıldı. Suyun maliyetleri artmıştır" diye konuştu. Migros'un Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Tort ise AVM kiralarının TL'ye çevrilmesini desteklediklerini söyledi.

    Ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aytaç, "Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz, bunun farkındayız" dedi.

    BİM
    © AA /
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    Sözcü'den Derin Gökçe'nin aktardığı habere göre, 5. Ortak Gelişim Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci Verimliliği Kongresi'nde konuşan Aytaç, şunları söyledi:

    "Dediler ki Allah'ın suyuna zam yapıldı. Suyun maliyetleri arttı. Lojistikte petrole gelen zammı biliyoruz. Bunların hepsi su fiyatını etkiledi."

    Fiyatların birden bire artmasının söz konusu olmadığını söyleyen Aytaç, "Domates, ihracat taahhütlü olduğu için önce ihracat vazifelerini yerine getirmek için 25 kuruştan 85 kuruşa çıktı. Birden bire fiyatların artması söz konusu değil. Buradaki fiyat artışı yavaş yavaş yansıtıldı" dedi.

    Aytaç, "Kağıt ürünleri ana hammaddesi selüloz ve tamamen ithal, 615 dolardan 850 dolara çıktı, kağıtta yüzde 150 bir artış oldu. Yavaş yavaş, yansıta yansıta götürüyoruz" diye konuştu.

    'DOLAR BİR ŞEKİLDE HAYATIMIZIN PARÇASI KONUMUNDA'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
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    Kongrede konuşan Migros Yönetim Kurulu İcra Başkanı Özgür Tort da, AVM kiralarına değindi.

    Tort, "Dövizdeki kira sadece AVM'de değil bugün birçok sektörün göbeğinde oturuyor, kararname gayet net. Hangi aşamalarda dolar girdimiz var? Ne yazık ki kullandığımız gübreden yeme kadar dolar girdisi var. Dolar bir şekilde hayatımızın bir parçası konumunda" ifadesini kullandı.

    Tort, AVM kiralarının TL'ye çevrilmesini desteklediklerini söyledi.

    Etiketler:
    kira, döviz, zam, AVM, Migros, BİM, Türkiye
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