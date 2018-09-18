'Aracı değiştirmek yerine tamir etmek, Türkiye ekonomisi açısından daha faydalı'

Bunun üzerine Kastamonu'ya geldiklerini belirten Önver, "Kastamonu'ya hassas aletlerle göçükleri tamir etmek için geldik. Mümkün olduğunca parçayı değiştirmeden, hassas yöntemlerle göçüğü düzeltip pürüzsüz hale getiriyoruz" ifadesini kullandı.
Önver, kısa sürede oldukça fazla başvuru olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bir günde 479 başvuru oldu. Sanırım 3 ay burada olacağız. Kastamonu'daki son araba bitene kadar burada olacağız. Zarar gören yeri değiştirmek yerine buranın tamirinin yapılması daha önemli diye düşünüyorum. Değiştirmek yerine düzeltmek Türkiye ekonomisi açısından da çok faydalı. Dünyanın birçok yerinde boyasız göçük düzeltme yöntemi önemli bir alternatif olarak görülüyor. Özellikle dolu hasarlarında eğer arabanızda daha önce boya olmadıysa tramer kaydı olmadan boyasız göçük düzeltmeyi tavsiye ediyorum."
Önver, bu alanda yetişmiş insana ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, "Dernek olarak geçen yıl 900 kişiye eğitim verdik. Bu sene de yaklaşık 300 kişiye eğitim vereceğiz. Farklı meslek gruplarından birçok insan bu alanda bizlerden eğitim alıyor" dedi.
Son dönemde bu tür eğitimlere hız verdiklerini aktaran Önver, "Geçen yıl İstanbul'da yaşanan dolu olayında zarar gören araç çok fazlaydı. Usta sayısı yeterli olmadığı için yurt dışından 2 bine yakın teknisyen getirildi. İleride yaşanabilecek afetlerde yabancı yerine Türk teknisyen çalıştırmak için eğitimlere hız verdik" değerlendirmesinde bulundu.
Önver, Kastamonu Kuzeykent Sanayi Sitesi'nde açtıkları dükkanda araçları tamir ettiklerini sözlerine ekledi.
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