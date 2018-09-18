'Aracı değiştirmek yerine tamir etmek, Türkiye ekonomisi açısından daha faydalı'

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Göçük Sektör Komisyonu Başkanı Aşkın Önver, araçlarda zarar gören yeri değiştirmek yerine buranın tamirinin yapılması daha önemli olduğunu belirterek, "Değiştirmek yerine düzeltmek Türkiye ekonomisi açısından da çok faydalı" dedi.

Önver, Kastamonu'da geçen hafta meydana gelen dolu yağışı nedeniyle çok sayıda aracın zarar gördüğünü hatırlattı.

Bunun üzerine Kastamonu'ya geldiklerini belirten Önver, "Kastamonu'ya hassas aletlerle göçükleri tamir etmek için geldik. Mümkün olduğunca parçayı değiştirmeden, hassas yöntemlerle göçüğü düzeltip pürüzsüz hale getiriyoruz" ifadesini kullandı.

Önver, kısa sürede oldukça fazla başvuru olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir günde 479 başvuru oldu. Sanırım 3 ay burada olacağız. Kastamonu'daki son araba bitene kadar burada olacağız. Zarar gören yeri değiştirmek yerine buranın tamirinin yapılması daha önemli diye düşünüyorum. Değiştirmek yerine düzeltmek Türkiye ekonomisi açısından da çok faydalı. Dünyanın birçok yerinde boyasız göçük düzeltme yöntemi önemli bir alternatif olarak görülüyor. Özellikle dolu hasarlarında eğer arabanızda daha önce boya olmadıysa tramer kaydı olmadan boyasız göçük düzeltmeyi tavsiye ediyorum."

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Yöntemin uzun süredir Türkiye'de kullanıldığına işaret eden Önver, "Geçen yıl İstanbul'daki dolu yağışı yaklaşık 300 bin araca zarar verdi. Bu olay nedeniyle yöntem basında çok yer alıp popüler olunca yeni çıkmış gibi algılandı. Biz bu yöntemi kullanarak üç farklı şekilde göçüğü onarıyoruz. Sert bölgelerde silikon, yumuşak bölgelerde indüksiyon teknolojisi, diğer bölgelerde de özel alaşımdan yapılan şişlerle masaj yöntemini kullanıyoruz" diye konuştu.

Önver, bu alanda yetişmiş insana ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, "Dernek olarak geçen yıl 900 kişiye eğitim verdik. Bu sene de yaklaşık 300 kişiye eğitim vereceğiz. Farklı meslek gruplarından birçok insan bu alanda bizlerden eğitim alıyor" dedi.

Son dönemde bu tür eğitimlere hız verdiklerini aktaran Önver, "Geçen yıl İstanbul'da yaşanan dolu olayında zarar gören araç çok fazlaydı. Usta sayısı yeterli olmadığı için yurt dışından 2 bine yakın teknisyen getirildi. İleride yaşanabilecek afetlerde yabancı yerine Türk teknisyen çalıştırmak için eğitimlere hız verdik" değerlendirmesinde bulundu.

Önver, Kastamonu Kuzeykent Sanayi Sitesi'nde açtıkları dükkanda araçları tamir ettiklerini sözlerine ekledi.