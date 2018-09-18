UniCredit Başkanı: Türkiye'deki yatırımımız uzun vadeli

Saccomanni, Milano'da düzenlenen Bloomberg Sermaye Piyasası Forumu'nda katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, UniCredit'in Türkiye'deki biriminin (Yapı ve Kredi Bankası) kârlı olduğunu ve bankanın UniCredit üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu belirtti.

Türkiye'deki yatırımlara yaklaşımlarının uzun vadeli olduğunu ifade eden Saccomanni, "Taahhüdümüz Türkiye'de kalmak" dedi.

Saccomanni ayrıca, Türkiye'nin ekonomik temel göstergelerine ilişkin görüşünün pozitif olarak kalmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.