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13:31 19 Eylül 2018
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    Kıdem tazminatı

    Kıdem tazminatının tavanı yüzde 8.65 arttı

    © AA / Arşiv
    Ekonomi
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    Hürriyet yazarı Noyan Doğan, kıdem tazminatının tavanının yüzde 8.65 artarak 5.434.42 liraya çıkarıldığını aktardı. Doğan, "Temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı alacak olanların hesaplamaları yeni rakam üzerinden yapılacak, böylece çalışanlar daha yüksek tazminat alabilecek" dedi.

    TSK, asker, bedelli askerlik, Türk askeri
    © AA /
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    Noyan Doğan, "Çalışanlar yüksek tazminat alacak" başlığıyla yayımlanan yazısında çalışanların mali ve sosyal haklarının temmuz ayından itibaren değiştiğini bildirdi.

    "İster memur olsun ister işçi, tüm çalışanların sosyal güvenlik hakları ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor ve değişiklikleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor" ifadesini kullanan Doğan, şöyle devam etti:

    "Peki, neler değişti? Memurların taban aylıkları ve kamuda sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı temmuz ayından itibaren yeniden belirlendi. Ayrıca yine sözleşmeli personelin tavan ve taban ücretleri de yılın ikince yarısında yüzde 8.65 oranında arttırıldı. Bu değişikliklerle birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da arttırıldı. Buna göre, kıdem tazminatının tavanı 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu. Yani, çalışanlar yılın ikinci yarısında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler. Temmuz-Ağustos ayında tazminatını alanlar eksiklerini tamamlayacak."

    KIDEM TAZMİNATI, HANGİ HALLERDE ALINABİLİR?

    Noyan Doğan, "Kıdem tazminatı hangi hallerde alınır?" sorusuna da şöyle yanıtladı:

    "Kıdem tazminatında birinci şart, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor. Altını bir kere daha çizeyim, kendi isteği ile istifa edenler tazminata hak kazanamıyor."

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    Etiketler:
    kıdem tazminatı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hürriyet, Noyan Doğan, Türkiye
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