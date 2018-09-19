'Ayakkabıda yüzde 25 zam gelebilir, büyük firmalar daralmaya gidecek'

Eski Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Çetin, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. Ayakkabılara yüzde 25 zam gelebileceğini belirten Çetin, "Sektördeki sorunlar çok geniş bir kesimi olumsuz etkiler. Yüzlerce küçük firma da etkilenecek. Büyük firmalar daralmaya gidecek" ifadesini kullandı.

© Fotoğraf : DHA Yeşil Kundura, konkordato ilan etti

Cumhuriyet'ten Emre Deveci'ye konuşan Hüseyin Çetin, üst üste gelen konkordato başvurularının domino etkisi yaratması endişesi taşıdıklarını dile getirdi.

Sektörde ithal girdiye bağımlılık oranının yüzde 40 olduğunu ifade eden Çetin, "Ayakkabı mağazaları son yıllarda aşırı büyüdü. Ödeme vadeleri 15 aya uzadı" dedi.

Çetin'in açıklamalarında şunlar öne çıktı:

— Ayakkabı mağazaları son yıllarda aşırı büyüdü. Ödeme vadeleri 15 aya uzadı.

— Kur farkından dolayı şirketlerin ana sermayesi yüzde 50 eridi.

— Hammadde tedarik eden firmalar vadeli satıştan peşin ya da kısa vadeli ödeme talep etti. Üreticiler de ödemeleri yapamadı.

— Bu şekilde devam ederse domino etkisi ortaya çıkabilir. Bu durum diğer sektörlere zarar verebilir.

— Türkiye ayakkabı sektöründe dünyanın en büyük altıncı, Avrupa'nın birinci üreticisi. 280 bin istihdama ve yıllık 500 bin çift ayakkabı üretim kapasitesine sahip.

-Doğrudan ve dolaylı olarak bu sektöre Türkiye'de 2 milyon kişiye aş sağlıyor. Sektördeki sorunlar çok geniş bir kesimi olumsuz etkiler.

— Yüzlerce küçük firma da etkilenecek. Büyük firmalar daralmaya gidecek.

— Çıkış yolu ihracatta. Bu yıl 1 milyon doları, önümüzdeki yıllarda 2.5 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz.

— Eximbank kredilerinde kolaylık sağlanmasını, prim desteği verilmesini istiyoruz.

— Kredi faizleri yüzde 40'ın üzerine çıktı, finansman maliyetleri çok arttı. Bu nedenle ayakkabıda yüzde 25 zam gelebilir.