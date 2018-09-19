Dolar/TL, yönünü yukarı çevirdi

Euro/TL ise 7,45'in üzerinde hareket ediyor.
Piyasalar yarın açıklanacak Orta Vadeli Program'ı (OVP) bekliyor. Büyüme, enflasyon ve cari açık gibi makroekonomik verilere ilişkin yeni öngörüler belirlenecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sert faiz artışı sonrasında geçen hafta 6 lira sınırına kadar gerileyen dolar yeniden yönünü yukarı çevirdi. Güne 6.37 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru, ilerleyen saatlerde 6.4150'yi gördü.
Euro/TL ise 7,45'in üzerinde hareket ediyor.
Piyasalar yarın açıklanacak Orta Vadeli Program'ı (OVP) bekliyor. Büyüme, enflasyon ve cari açık gibi makroekonomik verilere ilişkin yeni öngörüler belirlenecek.
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