Konut satışları yüzde 12.5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı.
Satışlardaki düşüşte dikkat çeken nokta ipotekli satış rakamlarında gerileme oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.1 oranında azalış göstererek 12 bin 743 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 12.1 olarak gerçekleşti.
Konut satışları azaldı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 19 Eylül 2018
Konut satış istatistikleri açıklandı https://t.co/yQN0XH11ly pic.twitter.com/g5U4MQZ63B
İPOTEKLİ SATIŞLARDA İSTANBUL İLK SIRADA
İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 82 konut satışı ve yüzde 16.3 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 21.3 ile Artvin oldu.
İpotekli satışların dışında ağustosta herhangi bir kampanyanın olmayışı da satışlardaki kırılmada etkili oldu.
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