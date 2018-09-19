Konut satışları yüzde 12.5 azaldı

TÜİK rakamlarına göre ağustos ayında konut satışları yüzde 12.5 oranında düşerek 105 bin rakamına geriledi. Aynı ay ipotekli satışta yüzde 70'e varan azalma meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı.

© AP Photo / Murad Sezer İstanbul'da konut fiyatları altı ayda yüzde 6 düştü

Konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 12.5 oranında azalarak 105 bin 154 rakamına indi.

Satışlardaki düşüşte dikkat çeken nokta ipotekli satış rakamlarında gerileme oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.1 oranında azalış göstererek 12 bin 743 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 12.1 olarak gerçekleşti.

Konut satışları azaldı



Konut satış istatistikleri açıklandı https://t.co/yQN0XH11ly pic.twitter.com/g5U4MQZ63B — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 19 Eylül 2018

İPOTEKLİ SATIŞLARDA İSTANBUL İLK SIRADA

© AP Photo / Murad Sezer Konut kampanyası kapsamında 1 haftada 1500 ev satıldı

Geçen yıl ipotekli satışın toplam konut satış rakamı içerisinde elde ettiği pay 38 bin 743 rakamı ile yüzde 32.2 idi.

İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 82 konut satışı ve yüzde 16.3 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 21.3 ile Artvin oldu.

İpotekli satışların dışında ağustosta herhangi bir kampanyanın olmayışı da satışlardaki kırılmada etkili oldu.