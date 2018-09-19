Yerli üretim logosunu tanıtan Ticaret Bakanı Pekcan: 1296 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi

Ticaret Bakanlığı yerli malını ayırt edici etiket için ilk adımı attı. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin kullanılması öngörüldü. Bunun üzerine bugün yapılan toplantıda yerli üretim logosu tanıtıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Genelde tüketicinin raflardaki ürünlerle ilgili şikayetlerini aldık. Bunun üzerine etiketlerde yeni dönem başlattık" ifadesini kullandı.

Pekcan, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ürün fiyatlarına yansımalarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

41 bin 821 ürünün denetlendiğini duyuran Pekcan, bunların 1296'sında haksız fiyat artışı tespit ettiklerini söyledi.

Pekcan, 680 ürünün ise gramajıyla oynandığını bildirdi.

'Yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir' diyen Ticaret Bakanı Pekcan, yerli üretim logosunu tanıttıhttps://t.co/AnpJnUHpVs pic.twitter.com/gihRD2gGJY — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 19, 2018

​'ALIN TERİMİZİN PAYI VAR'

"Türkiye'de istihdam yapan yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir" diyen Pekcan, şöyle devam etti:

"Onların da bizim Türkiye'deki alın terimizin payı vardır. Onlar da aynı yerli logoyu kullanacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz."