Türkiye son dönemin en önemli ekonomik kriziyle karşı karşıya. Bir yandan şirketler, bankalarla masaya oturarak borçlarında yapılandırma isterken, kepenk indirenlerin, konkordato ilan edenlerin sayısı da gün geçtikçe hızla artıyor. Bu şirketlerin büyük kısmı ya asırlık markalara sahip ya da Türk ekonomisine yön verecek kadar büyüklüğe.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, bu haberlerin gölgesinde yabancılarla işbirliği yapan, görüşmelere başlayan, hisse satan firmalar da var. Onlardan biri de Türkiye'nin en önemli döner firmalarından Bereket. Edindiğim bilgilere göre Bereket Döner'e ilgi ise Körfez Bölgesi'nden. Son dönemlerde Türk ekonomisinin sıkça adını duyduğu Katar'dan önemli bir yatırımcı grubu, Bereket Döner'den hisse almak istiyor.

205 milyon liralık ciroya sahip. Toplam 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayan firma, 2023'e kadar 5 farklı ülkede yeni restoran açmaya hazırlanıyor. Bereket'in hedefindeki ülkeler ise Katar, Suudi Arabistan, KKTC ve Makedonya.

Toptan tarafta, halen 14 ülkeye ihracat yapan Bereket Döner bu sayıyı daha da artırmayı planlıyor.

Ülker, "Katarlı yatırımcılar Bereket Döner'e ortak olmak istiyor" başlığıyla yayımlanan haberinde "Türkiye'de yaşanan bu zor günlerde şirketler küçülmeyi ana stratejisi olarak görürken, büyümek için adım atan firmalar da var. Bereket Döner onlardan birisi. Eğer görüşmeler olumlu tamamlanırsa yakın zamanda özellikle yurtdışında Bereket'in adını daha sık duyacağız" ifadesini kullanıyor.