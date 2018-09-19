Dolar, OVP öncesi 6.30'un altına indi

Dolar/TL dün güne 6.34 civarında başladıktan sonra 6.46 seviyesini aşarken; kur daha sonra yönünü aşağı çevirdi ve yüzde 1'in üzerinde düşüşle 6.27'ye kadar geriledi. euro/TL de 7.47'den 7.39 seviyesine indi.
Analistler daha yakalanabilir büyüme oranları, kur ve enflasyon hedeflemesi beklendiğini belirtirken, sorunlu kredilerle ilgili kurtarma planlarına yönelik olası gelişmelerin yanı sıra hükümet eliyle yapılması planlanan projelerin ne yönde ilerleyeceği de izlenecek. Analistler hükümetin doğru sorunlara işaret ettiğini ancak bunun sözle kalmayıp gerçek uygulamalara dökülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
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