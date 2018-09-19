Dolar, OVP öncesi 6.30'un altına indi

Hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde olan dolar/TL dün TCMB'nin sert faiz artışı öncesi seviyelere dönerken, bu sabah 6.40 seviyesinin altında güne başladı. Kur, piyasaların sakin seyrettiği bugün kademeli olarak düşüşünü sürdürerek 6.27 civarına indi.

Dolar/TL dün güne 6.34 civarında başladıktan sonra 6.46 seviyesini aşarken; kur daha sonra yönünü aşağı çevirdi ve yüzde 1'in üzerinde düşüşle 6.27'ye kadar geriledi. euro/TL de 7.47'den 7.39 seviyesine indi.

© REUTERS / Thomas White Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi düşen dolar, tekrar yükselişte

Piyasalar içeride yarın açıklanacak olan Orta Vadeli Program'a odaklanırken, Merkez Bankası'nın adımı ardından uygulanan para politikası ile ne derece uyumlu ve etkili bir maliye politikasının açıklanacağı izleniyor.

Analistler daha yakalanabilir büyüme oranları, kur ve enflasyon hedeflemesi beklendiğini belirtirken, sorunlu kredilerle ilgili kurtarma planlarına yönelik olası gelişmelerin yanı sıra hükümet eliyle yapılması planlanan projelerin ne yönde ilerleyeceği de izlenecek. Analistler hükümetin doğru sorunlara işaret ettiğini ancak bunun sözle kalmayıp gerçek uygulamalara dökülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.