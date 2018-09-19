İstanbul'da simide zam geldi

© REUTERS / Steven Saphore Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı: Yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam lazım

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Ali Yücel döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin maliyetleri artırdığını söyledi.

"Ham madde maliyetlerimiz inanılmaz yükseldi 60 liraya aldığımız simit unu şu an 100 TL'ye satılıyor" diyen Yücel, sözlerine "Susam fiyatı 9 liraydı şu an 18 liraya satılıyor. Akaryakıt, doğal gaz ve pekmez gibi ürünlere hiç girmiyorum. Biz de mecburen vatandaşımıza bu zammı yansıtmak zorunda kaldık " diye devam etti.

Fırsatçılık yapılmadığını da belirten Yücel," Aslında normal şartlarda gerçek zammı uygulasak simit fiyatının 2 lira olması lazım. Ancak ‘fırsatçılık' denir diye 25 kuruşluk bir zam yaptık. "ifadelerini kullandı.

'ZAM PAZARTESİ YAPILDI'

Zammın pazartesi gününden beri vatandaşa yansıtıldığını söyleyen Yücel, "Bu yeni fiyat tarifesi tüm simitçi esnafına gönderildi. Artık tüm simitçiler 1.75'den satış yapacak. Benim simit şubelerimin hepsinde şu an zamlı fiyattan satılıyor " dedi.