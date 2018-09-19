Fitch: Döviz kontrat düzenlemesi gayrimenkul için negatif

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, döviz cinsinden gayrimenkul satış ve kiralama anlaşmalarını durdurma planının, sektör için negatif olduğunu belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, döviz kontrat düzenlemesine dair "Türk hükümetinin döviz cinsinden gayrimenkul satış ve kiralama anlaşmalarını durdurma planı gayrimenkul sektörü için negatif" değerlendirmesi yaptı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, şirketlerin kiralama ve borçlanmalarını çoğunluğunun eurro cinsidinden olduğunu belirten Fitch, bu nedenle şirketlerin negatif etkileneceğini savundu.

Fitch karardan etkilenecek şirketler arasında borçlarının çoğu euro cinsinden olan Rönesans'ı örnek gösterdi. Kurum, Emlak Konut'un ise döviz cinsinden kiralama portföyü olmaması nedeniyle karardan olumsuz etkilenmeyeceğini de ifade etti.