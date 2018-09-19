Yeni mali kriz için tarih verildi

'ŞU AN BULUNDUĞUMUZ AŞAMA 1930'LU YILLARI HATIRLATIYOR'
Daha sonra faizlerin neredeyse sıfıra kadar indiğini anlatan Amerikan milyarder, "Ekonomi depresyon aşamasına girer, merkez bankaları varlıkları satın alarak parasal gevşeme politikasına geçer" diye ekledi.
"Bana göre, şu an bulunduğumuz aşama, geçen yüzyılın 30'lu yıllarını hatırlatıyor" diyen Dalio, Büyük Buhran sırasında yaşanan ekonomik ve politik durumu hatırlattı.
Dalio, bu tür koşullarda, zenginler ile fakirler arasındaki uçurumun daha da büyüdüğünü, bunun da popülizmin artmasına yardımcı olduğunu kaydetti.
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