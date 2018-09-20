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13:57 20 Eylül 2018
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    Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez

    Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Kalpleri kazanarak iş yapacağız

    © AA /
    Ekonomi
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    “Kalpleri kazanarak iş yapacağız” diyen Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, “5 yıl sonra göreceksiniz ki bu fon aslında Türkiye’nin uluslararası kartviziti olacak” diye konuştu.

    Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut
    © Fotoğraf : Twitter
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    Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre,Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, 5 yıl sonra Varlık Fonu'nun Türkiye'nin uluslurarası kartviziti olacağını söyledi.

    Sönmez, İstanbul Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Varlık Fonu'nun bir anonim şirket olduğunu, işlevini şirket olarak gösterdiğini, burada bir yönetim kurulu ve buna bağlı komiteler bulunduğunu söyledi. Sönmez, Malezya'nın varlık fonu Khazanah Nasional'ın 40 milyar dolar, Singapur'a ait varlık fonu Temasek'in yaklaşık 225 milyar dolarlık bir şirket olduğunu bildirdi.

    Malezya'nın milli gelirinin 300 milyar doların üzerinde olduğunu ifade eden Sönmez, şöyle devam etti:

    "Bu bana Türkiye'nin tasarruf meselesini hatırlatıyor. Dünyada varlık fonu rakamlarına baktığımızda toplam 8 trilyon dolar seviyeleri söz konusu. Türkiye'de 40 milyar olarak zikredilmekte. Toplamın yüzde 0,5'ine tekabül etmekte. Bölgeniz nedir diye sorduklarında tabii ki bir yetki var neden yüzde 5'e, yüzde 10'a çıkarmıyoruz. Böyle bir vizyonumuz var açıkçası. 5 yıl sonra göreceksiniz ki bu fon aslında Türkiye'nin uluslararası kartviziti olacak. Yani Singapur'un Temasek'i, Malezya'nın Khazanah Nasional'ı, Rusya'nın RDIF'i gibi benzer bir konumda olacak." Sönmez, bir kurum oluşturacaklarını ve tesis edeceklerini belirterek, şunları söyledi: "Bizim misyonumuz bir kurum tesis edeceğiz. Bir kurum oluşturacağız. Yapmak zorundayız. Yönetişim konusuna odaklanacağız. Biz uluslararası yönetişim standartlarını tesis etmek zorundayız. İşlev gösteren bir yönetim kurulumuz olmalı. Yönetim kuruluna baktığımızda önceki ile aynı olduğunu görüyoruz, deneyim olarak da çok daha çeşitlendirilmiş olduğunu görüyoruz. Etki yaratabilme kapasitesine sahip ve odaklanmış."

    Erdoğan, imza
    © AA /
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    Sönmez, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur ve diğer varlık fonlarından örnekler vererek, "Hangi uluslararası benzerine bakarsanız bakın devletin başındaki kişi ya başkanlık etmekte ya da başka bir kıdemli politikacı başkanlık etmekte. Recep Tayyip Erdoğan aynı şekilde bu görevi üstlenecekler. Dolayısıyla siyasi iradenin de en yüksek düzeyde bir adanmışlığı söz konusu" diye konuştu.

    'BU FON HERKESİ KAPSAMALI'

    Zafer Sönmez, yatırımcılara daha fazla güven tesis edeceklerini ve kalpleri kazanarak iş yapacaklarını anlatarak, "Yeni bir anlayış; sonuç odaklı, yenilikçi, ilerlemeye yönelik, hesap verebilir ve kapsayıcı bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bu fon herkesi kapsamalı" şeklinde konuştu.

     

    Etiketler:
    yatırım, TL, dolar, kalp, Türkiye Varlık Fonu, Zafer Sönmez, Türkiye
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