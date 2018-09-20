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13:57 20 Eylül 2018
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    Selin Sayek Böke

    CHP'li Böke: Ekonomik kriz iki temel unsurdan kaynaklanıyor

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "Türkiye ekonomisi, adını açıklıkla koymak gerekiyor, bir krizin içerisinde" dedi. Böke, kriz olarak adlandırdığı durumun iki temel unsurdan kaynaklandığını söyledi.

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    © AA / Murat Çetinmühürdar
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    Selin Sayek Böke, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Burdur Miletvekili Mehmet Göker, ilk olarak Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

    ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş tarafından karşılanan CHP heyetinde Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, Odunapazarı Belediye Başaknı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile CHP İl Başkanı Rabia Akman da yer aldı.

    CHP'nin ekonomi heyeti olarak şehre geldiklerini belirten Böke, şunları kaydetti:

    — Bugün artık Türkiye'de şu soru artık çoktan sorulması bırakılmış bir soru haline geldi. Ekonomik kriz var mı, yok mu? sorusundan ziyade içinde bulunduğumuz krizin tanımını yapma ihtiyacı olan bir döneme geldik. Bundan birkaç ay önceydi acaba kriz var mı, krize girilir mi? sorusu yanıt ararken bugün artık kriz var mı sorusu yanıtlanmış gözüküyor. Türkiye ekonomisi, adını açıklıkla koymak gerekiyor bir krizin içerisinde. Bu krizin varlığını eğer cesaret ve açık yüreklilikle tespit etmezsek ve krize yol açan temel sorunları ve sebepleri açık yüreklilikle sorumlularını da dahil ederek teşhis etmezsek o zaman çareyi doğru bulmamız mümkün olmayacaktır. Bu krizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı değerlendirmeler çok somut biçimde aslında veriye baktığımızda da ortaya çıkıyor ki, iki temel unsurdan kaynaklanıyor.

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    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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    - Bu krizin bir ayağı Türkiye'de üretimin yerini rantçı anlayışın almış olmasından kaynaklanan gelir sıkışıklığıdır. Eğer Türkiye'nin kaynaklarının özellikle iktidarın siyasi tercihleri ile üretici alanlar yerine rantçı alanlara kaymış olmasıysa ve kaynakların üretici alanlar yerine rantçı alanlara kaymış olmasından kaynaklı bir gelir sıkışıklığı ise yaşadığımız, o zaman ilk ve elzem değişiklik gerektiren alan bu oluyor. Biz kaynaklarımızın üretici güçlere kanalize edilmesini sağlamak zorundayız. Bugünkü rantçı anlayış yerine Türkiye'nin gelir yaratacak ve bu geliri ihtiyaç duyduğu dövizi karşılayacak şekilde ihracat pazarlarında da erişebileceği yüksek gelire kavuşturmamız gerekiyor. Bu birinci unsursa o zaman burada sorulması gereken alt soru ekonomideki bu dönüşümü bugünkü siyasi iktidar anlayışı yapabilir mi? Yapabilir mi sorusu kadar yapar mı? sorusu da önemli bir soru haline gelmiş vaziyette. Bunun yanıtını da açık yüreklilikle vermek gerekiyor. Yapmaz. Çünkü bu iktidarı bugünkü siyasal anlayışı ile ayakta tutuyor olan temel unsur esasında bu rantçı düzen."

    'TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KRİZİ BİR SİYASAL KRİZ'

    Krizin ikinci temel ayağının da güven kaybı olduğunu savunan CHP İzmir Miletvekili Selin Sayek Böke, ülkenin bir dönüşe ihtiyacı olduğunu söyledi.

    Sayek şöyle devam etti:

    Şişli’de silahlı ve maskeli 4 kişinin, bir döviz ve altın bürosunda gerçekleştirdikleri silahlı soygunda, yaklaşık 300 bin liralık dolar ve ziynet eşyası çaldığı öğrenildi.
    © AA / Hüseyin Kulaoğlu
    Şişli’de silahlı soygun: 300 bin lira değerinde dolar ve ziynet eşyası çalındı
    - Bugün sadece üretici güçleri yok sayan rantçı anlayışı dayatan ekonomi ile karşı karşıya değiliz, aynı zamanda kuralsız işleyen, kurumların yerine şahısların geçti, kuralların yerine keyfiliğin geçtiği, hukukun yerine adaletsizliğin aldığı büyük bir belirsizlik ortamındayız. 24 Haziran öncesi haykırdığımız gerçeği hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısı ile krizin ikinci temel ayağı da yönetim biçimindeki rejim değişikliğinin ve hukuksuzluğun ortaya çıkardığı güven kaybıdır. Hem rantı destekleyen anlayış, hem de bulunun üzerine eklenmiş olan güven kaybı Türkiye ekonomisini krize sürüklemiştir.

    — O zaman hem kamu kaynaklarını rantçı alanlardan üretici güçlere aktaracak bir dönüşüme ihtiyacımız var. Hem de Türkiye'de kuralı işleyen, hukuk üzerine inşa edilmiş kurumlarla çalışan bir parlamenter demokrasiyi acilen kurmamız gerekiyor. Yeniden o zaman temel sorumuz şu olmak zorunda. Bu dönüşümü bugünkü siyasal iktidar yapabilir mi? Yapamayacağı gibi yapmaz da. Dolayısıyla artık Türkiye ekonomisinin krizi bir siyasal kriz olarak karşımıza çıkıyor. Ve ekonomide ihtiyaç duyulan reçete kadar siyasette bir dönüşüm de bu reçetenin temel unsuru haline dönüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu tespiti yine veriyle yapıyor. Krizin bir yönetim veri krizi olduğunu en somut ortaya koyan veri döviz kuru. Döviz kuru ve faizin aynı anda artıyor olduğu bir düzen esasında bir güven kaybı olduğunun somut bir işareti.

    Etiketler:
    ekonomi, kriz, TL, dolar, CHP, Selin Sayek Böke, Türkiye
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