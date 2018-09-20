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13:56 20 Eylül 2018
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    Berat Albayrak

    Hazine Bakanı Albayrak, Alman basınına yazdı: Türkiye, kur krizini atlattı

    © REUTERS / Osman Orsal
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede Türkiye'nin kur krizini atlattığını belirtti. Albayrak, küresel yatırımcının Türk ekonomisine güvenini yeniden kazanmayı hedeflediklerini vurguladı.

    Bakan Albayrak, Frankfurter Allgemeine Zeitung için kaleme aldığı makalede, Almanya ve Avrupa Birliği ile daha sıkı ekonomik işbirliği yapmak arzusunda olduklarını söyledi.

    Recep Tayyip Erdoğan - AK Parti
    © AA / Murat Çetinmühürdar
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    Avrupa Birliği ile aralarındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesini ve himayecilikle mücadelede Berlin yönetimiyle işbirliği yapmak istediklerini dile getiren Albayrak, Gümrük Birliği'nin sınai mamullerin yanı sıra hizmet ve tarım sektörlerini de kapsamasını amaçladıklarını belirtti.

    DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Almanya Başbakanı Angele Merkel ve diğer kabine üyelerinin Türkiye'ye dayanışma mesajı vermelerinin Türk ekonomisinin Avrupa ve küresel istikrar açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Albayrak, ekonomik zorlukları aşmak için reform adımları atacaklarını dile getirdi.

    Albayrak, Türkiye ve Almanya'nın yüksek ticari ve bölgesel olduğu kadar küresel problemlerin de çözülmesine katkıda bulunacak potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

    'HEDEF, KÜRESEL YATIRIMCININ GÜVENİNİ KAZANMAK'

    Berat Albayrak
    © REUTERS / Osman Orsal
    Albayrak, Londra'da finans kuruluşlarının yöneticileriyle görüştü
    Albayrak, enflasyonla mücadele ve tasarruf önlemleriyle bütçe disiplinin korunmasına mutlak öncelik verdiklerini ve bütçe açığını milli gelirin yüzde 2'sinde tutmaya kararlı olduklarını belirtti.

    Küresel yatırımcının Türk ekonomisine güvenini yeniden kazanmayı hedeflediklerini kaydeden Albayrak, Türk özel sektörünün dinamik ve esnek yapısının ihracat ağırlıklı büyümeyi teşvik edeceğini açıkladı. Hedeflenen yapısal reformlar arasında enerji ithalatına bağımlılığın yeşil enerji ağırlıklı yatırımlarla azaltılmasının da bulunduğunu kaydeden Albayrak, Başkanlık sistemi sayesinde yapısal reformları daha verimli ve daha çabuk gerçekleştirebileceklerini belirtti.

    CUMA GÜNÜ BERLİN'DE TEMASLARDA BULUNACAK

    Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
    © AA /
    Albayrak: Almanya, vazgeçilemez partnerimiz
    Türkiye'deki Lira krizinden ABD'nin sorumlu olduğu şeklindeki iddiasını tekrarlayan Albayrak, Türkiye'nin para krizini atlattığı görüşünde. Albayrak, "ABD Türkiye'yi hedef aldığı için Ağustos ayında kur şoku geçirdiklerini" ve "hükümetin kambiyo kurlarındaki dalgalanmaları başarıyla savuşturduğunu" belirtti.

    Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Almanya'nın desteğini alabilmek için cuma günü başkent Berlin'de temaslarda bulunacak. Türk hükümetinin üç üyesi Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya gelecek.

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    Etiketler:
    döviz, Kur, ihracat, ekonomi, Frankfurter Allgemeine, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Peter Altmaier, Ruhsar Pekcan, Fatih Dönmez, Olaf Scholz, Berat Albayrak, Türkiye, ABD, Almanya
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