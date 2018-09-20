Tüketici güveni 3 yılın en düşük seviyesine indi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 13.2 oranında azaldı; ağustos ayında 68.3 olan endeks eylül ayında 59.3 oldu.
Dünya'nın aktardığı habere göre, hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7 oranında azalarak ağustos ayında 85.5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.
GENEL EKONOMİK DURUM VE İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.6 oranında azalarak ağustos ayında 74.1 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin yükselmesinden kaynaklandı.
Tasarruf etme ihtimali endeksi temmuz ayında 27.1 iken, ağustos ayında yüzde 6.6 oranında azalarak 25.3 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.
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