Tüketici güveni 3 yılın en düşük seviyesine indi

Tüketici güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 13.2 oranında azalarak 59.3 seviyesine indi. Endeks 60 seviyesinin altına son olarak Eylül 2015'te inmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 13.2 oranında azaldı; ağustos ayında 68.3 olan endeks eylül ayında 59.3 oldu.

© AA / Tüketici güveni yıl başından bu yana en düşük seviyede

Endeks ağustos ayında da yüzde 6.5'lik düşüş kaydederek 73.1 puandan 68.3 puana inmişti. Endekste iki aylık kayıp 14 puan olarak gerçekleşti. Tüketici güven endeksi en son 2015'in eylül ayında 58.52 civarına inmiş, bu tarihten sonra 60 puanın altını görmemişti.

Dünya'nın aktardığı habere göre, hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7 oranında azalarak ağustos ayında 85.5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

GENEL EKONOMİK DURUM VE İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi temmuz ayında 96.3 iken, ağustos ayında yüzde 8.3 oranında azalarak 88.3 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.6 oranında azalarak ağustos ayında 74.1 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin yükselmesinden kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi temmuz ayında 27.1 iken, ağustos ayında yüzde 6.6 oranında azalarak 25.3 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.