Amazon 3000 kasiyersiz mağaza daha açacak

Dünyanın en büyük online perakendecisi Amazon, hızlı servis veren mağazalarla rekabet için 2021 yılına kadar 3.000 kasiyersiz mağaza daha açmayı değerlendiriyor.
© REUTERS / Jeffrey Dastin
Plana ilişkin bilgi sahibi olan kaynaklar, Amazon CEO'su Jeff Bezos'ın bu cesur ve pahalı girişim için en uygun formatı bulmaya çalıştığını aktardı.
Şirket, ilk kasiyersiz mağazasını 2016'da ABD'de Seattle'daki merkezine yakın bir yerde açtığını duyurmuştu. Ardından biri yine Seattle'da, diğeri de Şikago'da olmak üzere 2 mağaza daha açılmıştı.
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