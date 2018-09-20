Amazon 3000 kasiyersiz mağaza daha açacak

İlk kasiyersiz mağazasını 2016'da açan Amazon, hızlı servis yapan mağazalarla rekabet etmek için 2021’e kadar 3.000 benzer türde mağaza daha açmayı planlıyor.

© REUTERS / Jeffrey Dastin Amazon kasa ve kasiyersiz ilk süpermarketi açtı

Dünyanın en büyük online perakendecisi Amazon, hızlı servis veren mağazalarla rekabet için 2021 yılına kadar 3.000 kasiyersiz mağaza daha açmayı değerlendiriyor.

Plana ilişkin bilgi sahibi olan kaynaklar, Amazon CEO'su Jeff Bezos'ın bu cesur ve pahalı girişim için en uygun formatı bulmaya çalıştığını aktardı.

Şirket, ilk kasiyersiz mağazasını 2016'da ABD'de Seattle'daki merkezine yakın bir yerde açtığını duyurmuştu. Ardından biri yine Seattle'da, diğeri de Şikago'da olmak üzere 2 mağaza daha açılmıştı.