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13:56 20 Eylül 2018
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    ‘POS cihazı komisyonları arttı, esnaf zor durumda’

    Sputnik
    Ekonomi
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    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı bankaların POS cihazı komisyonlarını fahiş şekilde artırdığını belirterek, "Esnaf artık bu yükün altından kalkamıyor, bu oranlar düşürülmeli" dedi.

    Esnaf, kepenk kapatma, iflas
    © AA /
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    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, POS cihazı komisyonlarıyla ilgili yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların çok yüksek kar oranlarına sahip olmadığını belirtti.

    TESK Başkanı Palandöken, şunları kaydetti:

    "Zaten az olan esnafın gelirine bir de bankalar ortak oluyor. POS cihazı komisyon oranlarını fahiş şekilde artıran bankalar var ve esnaf artık bu yükün altından kalkamıyor. POS cihazı kullanımı ve komisyonları düşürülmeli. Sadece POS değil birçok kalemde ekonomik dalgalanmayı bahane ederek işlem ücreti, POS cihazının yazılımı bakımı vb gibi adlar altında kesintiler yapılıyor."

    ‘GELİRİN YÜZDE 10'U BANKALARA GİDİYOR'

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
    © AA /
    TESK Başkanı Palandöken: Esnaf 'can suyu' istiyor
    Palandöken, esnafın gelirinin yüzde 10'unun bankalara gittiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    "Paranın, POS cihazından çekildiği andan itibaren esnafın kasasına girme süresi ne kadar az olursa komisyon oranı o kadar yüksek alınıyor. Ertesi gün parasını almak isteyen esnaf da bu oranların altında eziliyor. Öyle ki 1 ay öncesine kadar 1.10 ile 1.30 olan POS cihazlarından alınan komisyon oranları son bir ayda yüzde 2'ye çıkarıldı. Esnaf bu gidişat devam ederse cihazları kaldırıp sadece nakit çalışmak zorunda kalacak. Bu durum zamanla hem halkı hem de esnafımızı mağdur edecektir."

    Yüksek kredi faizlerine de değinen Palandöken, kredi faizlerinin yüzde 4'ü geçtiğini, yüksek kredi faizleri ve komisyon oranlarından vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

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    Etiketler:
    esnaf, POS cihazı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Bendevi Palandöken
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