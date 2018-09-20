Ekonomi uzmanlarından Yeni Ekonomi Programı'na ilk tepkiler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonominin 3 yıllık yol haritasını değerlendiren gelişmekte olan piyasalar uzmanı Timothy Ash, hedeflerin genel olarak güvenilir ve gerçekçi olduğunu belirtti. Ekonomist Uğur Gürses ise, "Açıklanan 'yeni programdan' anlıyorum ki; kriz başka bir ülkede" yorumunda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, 'Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2019-2021) açıkladı.

Albayrak'ın açıkladığı programda büyüme tahminleri düşürülürken, 2019 enflasyon tahmini yüzde 15.9'a yükseltildi. 2019 büyüme tahmini ise yüzde 2.3'e düşürüldü.

76 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı yöntemler getirileceğini söyleyen Albayrak "Kamu için birçok yapısal reformu geliştirecek ve mali sonuçlara verimlilik olarak yansımasını sağlayacak. Toplamda 59.9 milyar TL harcama ve 16 milyar TL'si gelir artırıcı yöntemlerden oluşuyor" dedi.

ASH: BDDK'DAN GELECEK AÇIKLAMALARA ODAKLANMAK GEREK

Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendiren gelişmekte olan piyasalar uzmanı Timothy Ash, programdaki hedeflerin genel olarak güvenilir ve gerçekçi olduğunu söyledi. Ancak Ash, asıl önemli mesele olarak gördüğü bankaların takipteki kredileri konusunda atılacak adımlar konusunda hakkında daha fazla ayrıntı görmek ve BDDK'dan gelecek açıklamalara odaklanmak gerektiğini ifade etti.

Turkey — MTP. Macro assumptions broadly seem credible and realistic. But need to see more detail on bank clean up plans which really are key issue..focus turning to commentary from BRSA. — Timothy Ash (@tashecon) September 20, 2018

'TEŞHİS BUYSA DEVAMI ZIRVADIR'

Ekonomist Mustafa Sönmez de Albayrak'ın, "Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17-25 Aralık süreci ve terör saldırıları, bölgemizde yaşananlardan sonra 15 Temmuz hayata geçti. Bu süreçler Türkiye'yi hedef aldı" sözlerine tepki gösterdi.

"Teşhis buysa devamı zırvadır" diyen Sönmez, "2018'de büyüme 3.8, 2019'da 2.3, 2020'da 3.5 olacakkmış. Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, Bütçe açığı da sırasıyla 1, 8, 1, 9, 1, 7 olarak gerçekleşecek. Gerçekçi hedefler değil. Bir tek yadsıyamadıkları; 2018 enflasyonunun yüzde 20'nin üstüne çıkacağı" diye yazdı.

"Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17-25 Aralık süreci ve terör saldırıları, bölgemizde yaşananlardan sonra 15 Temmuz hayata geçti. Bu süreçler Türkiye'yi hedef aldı"

Böyle başlamış damat, OVP yerine YEP adını verdiği paketi sunuma.

Dakika1,yanlış1.

Teşhis buysa devamı zırvadır — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) September 20, 2018

KARATEPE: AÇIKLAMALAR BİR 'TEMENNİLER MANZUMESİ'

Ekonomist Yalçın Karatepe, Albayrak'ın açıklamalarına, "Yeni bir program dediler ama görünün o ki açıklananlar bir 'temmeniler manzumesi" değerlendirmesini yaptı.

Yeni bir program dediler ama görünün o ki açıklananlar bir "Temmeniler manzumesi" — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) September 20, 2018

ŞEN: GERÇEKÇİ BULDUM

BloombergHT Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen, Yeni Ekonomik Program'ı detaylı olmasa da kabataslak incelediğini belirterek, Tahminler Türkiye gerçekleri ile uyumlu görünüyor. Gerçekçi buldum. Açıklamadan önce rakamlar şunlar olacak desek tahminim herkes kabul ederdi. Doğru tahmin etmek doğru uygulamak için elzem. Bu açıdan gayet olumlu" dedi.

Yeni Ekonomik Program'ı detaylı olmasa da kabataslak inceledim. Tahminler Türkiye gerçekleri ile uyumlu görünüyor. Gerçekçi buldum. Açıklamadan önce rakamlar şunlar olacak desek tahminim herkes kabul ederdi. Doğru tahmin etmek doğru uygulamak için elzem. Bu açıdan gayet olumlu — Gökhan Şen (@Gokhan_Sen) September 20, 2018

GÜRSES: ANLIYORUM Kİ KRİZ BAŞKA ÜLKEDE

Ekonomist Uğur Gürses ise, Yeni Ekonomik Program'dan anladığı kadarıyla krizin başka ülkede olduğunu ifade etti.

Bu açıklanan "yeni programdan" anlıyorum ki; kriz başka bir ülkede… — uğur gürses (@ugurses) September 20, 2018

AKÇAY: YENİ PROGRAM'IN YUMUŞAK KARNI KUR

Ekonomist Ümit Akçay da, "Yeni Program'ın yumuşak karnı kur. Sanki döviz krizi yokmuş gibi hareket etmek, diğer tüm verilere de gölge düşürüyor. Gerçekçi olmaktan uzak bir yaklaşım halen ekonomi yönetimine hakim" ifadesini kullandı.