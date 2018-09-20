BDDK: 'Batık kredilerin devri' planda yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Batık kredilerin başka bir kuruma devredilmesi planda yok" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Yeni Ekonomi Programı olarak adlandırılan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Akben, "Emlak Bankası'nın modeli üzerinde ciddi çalışmalar var" ifadesini kullanarak, "Emlak Bankası daha etkin bir rol üstelenecek, bu alanda büyük bir boşluğu dolduracak" değerlendirmesini yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre Akben, "Batık kredilerin başka bir kuruma devredilmesi planda yok" diye konuştu.