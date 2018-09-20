Diyarbakır Karpuz Festivali ‘Kamuda tasarruf tedbirleri’ gerekçesiyle iptal edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8.’si yapılması planlanan ve hazırlıkların son aşamaya geldiği Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali, ‘kamuda alınan tasarruf tedbirleri’ gerekçesiyle iptal edildi.

Diyarbakır'da bu yıl 8.'si yapılması planlanan ve uzun süredir hazırlıkların yapıldığı Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali, kamuda alınan tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildi.

18-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festival için kentin birçok noktasında billboardlara afişler asılarak festival programının duyurusu yapılmıştı. 18 Eylül'de Diyarbakır Hipodrumu'nda karpuz koşusu, 22- 23 Eylül'de festival korteji, karpuz yarışması yapılacak, Selçuk Balcı ve yerel sanatçılar konser verecek ve çayda çıra folklor gösterisi yapılacaktı.

Festivale 2 gün kala Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak festivalin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "22-23 Eylül 2018 tarihleri arasında ilimizde yapılması planlanan 8. Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali kamuda alınan tasarruf tedbirlerine örnek olmak adına iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.