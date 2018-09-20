Rus hafif sanayi temsilcileri staj için Türkiye’ye gelecek

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’ye organize edilen iş gezisinde ülkenin hafif sanayi işletmelerinin temsilcileri için Türkiye'de staj görmenin organizasyonunu sağlayan işbirliğine ilişkin anlaşmalar yapıldığı öğrenildi.

© AP Photo / Mark Lennihan Rusya ve Türkiye, inşaat alanında deneyimlerini paylaşacak

Rus tekstil şirketinden yapılan açıklamada, "İş gezisine katılanlar, ev tekstili için kumaş üreten Aydın Tekstil fabrikasını, Aydın Örme, Zorlu Holding trikotaj ve polyester iplik fabrikalarını, ADL markasının merkez ofisini ve ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Rus üreticilerinin ilgisini en çok çeken şey, dünyanın en iyi eğitim merkezlerinden biri kabul edilen ve 360 laboratuvarla 13 bilimsel araştırma merkezi ile Türk üniversitesindeki eğitim süreci oldu. Bir dizi Rus şirketi, çalışanlarını eğitim ve kadrolarının kalifiye seviyesini yükseltmek için oraya göndermeyi planlıyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Yevtuhov, kurumun İtalya, Güney Kore ve Türkiye olmak üzere 3 iş gezisi düzenlediğini açıkladı.

Yevtuhov, "Bu tür geziler, yeni tedarikçilerin yabancı ve yerli şirketlerin arasında bulunmasının sağladığı faydanın dışında, gelişme beklentilerini tartışmak, Rus meslektaşlarıyla işbirliği için ortak yönler geliştirmek, ayrıca iş dünyasının yapısal çalışmalarının çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda konuşmak için imkân sunuyor" ifadelerini kullandı.