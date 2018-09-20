Albayrak: Ekim'den itibaren enflasyon düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün açıklanan mali durum tespit çalışmasının pazartesi gününden itibaren başlayacağını duyurdu. Albayrak, ekim ayından itibarenen enflasyonun düşeceğini söyledi.

Yeni Ekonomi Programı'nı açıklamasının ardından ekonomide yaşanan gelişmelere ve programın içeriğine dair CNN Türk'te değerlendirmelerde bulunan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Enflasyonu gündemden çıkaracağız. Enflasyon ekimden itibaren düşecek. 2019'da enflasyonda iyileşme olacak.

— 1.5-2 aydır yaşananlara baktığımızda özellikle özel sektöre tahribat yaptı. Son 1.5-2 yıldır yaşananların bankacılık sektörüne de etkisi oldu, oluyor, olabilir.

— Pazartesi günü mali durum tespitine başlayacağız.

— Türkiye'nin bilanço düzeyi çok yüksek.

— En kötü senaryoda bile Türkiye'nin toplam ülke borçluluğu gelişmekte olan piyasadaki ülkelerin ortalamasının yarısı kadar, bunu doğru okumamız lazım.

— Yeniden yapılandırma süreci başlattık. Pazartesi bankalarda yapılandırma başlayacak.

— Sıkı para politikası 2019'da hayata geçecek, değişim ve dönüşüm ofisi kurduk.

Ayrıntılar geliyor.