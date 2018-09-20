Albayrak: Ekim'den itibaren enflasyon düşecek

— Enflasyonu gündemden çıkaracağız. Enflasyon ekimden itibaren düşecek. 2019'da enflasyonda iyileşme olacak.
— 1.5-2 aydır yaşananlara baktığımızda özellikle özel sektöre tahribat yaptı. Son 1.5-2 yıldır yaşananların bankacılık sektörüne de etkisi oldu, oluyor, olabilir.
— Pazartesi günü mali durum tespitine başlayacağız.
— Türkiye'nin bilanço düzeyi çok yüksek.
— En kötü senaryoda bile Türkiye'nin toplam ülke borçluluğu gelişmekte olan piyasadaki ülkelerin ortalamasının yarısı kadar, bunu doğru okumamız lazım.
— Yeniden yapılandırma süreci başlattık. Pazartesi bankalarda yapılandırma başlayacak.
— Sıkı para politikası 2019'da hayata geçecek, değişim ve dönüşüm ofisi kurduk.
Ayrıntılar geliyor.
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