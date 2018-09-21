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    Dolar

    Yeni Ekonomi Programı'nda dolar/TL tahmini: 2019'da 5.60, 2021'de 6.20

    © REUTERS / Thomas White
    Ekonomi
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    Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) hedefleri belirlenirken, gelecek yıla ilişkin dolar bazında GSYH rakamlarına da yer verildi.

    Berat Albayrak
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı: Enflasyon yüzde 6'ya inecek, 60 milyar TL tasarruf, 2 milyon yeni istihdam sağlanacak
    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberinde, hesaplamalara göre gelecek yıl dolar/TL kurunun 5.60 TL olarak öngörüldüğünü aktardı.

    Buna göre, tahminin gerçekleşmesi için, halen 6.20'nin üzerinde seyreden dolar kurunun gelecek yıl aşağı düşmesi gerekiyor.

    2017 yılında GSYH 3 trilyon 107 milyar TL (851 milyar dolar) olarak gerçekleşti ve ortalama dolar kuru 3.65 TL oldu.

    YEP'te bu yıl GSYH'nın TL bazında 3 trilyon 741 milyar, dolar bazında 763 milyar olması öngörülüyor. 2018 yılında ortalama dolar kuru 4.90 TL olarak tahmin edildi.

    Dolar kuru bu yıl ocak-nisan döneminde 3.70-4.00 TL; mayıs-temmuz döneminde 4.00-4.90 TL aralığında seyrettikten sonra ağustostan bu yana 5.00-6.90 arasında dalgalandı. YEP'teki tahminlerde, dolar kurunun yıllık ortalaması esas alınıyor.

    Programda gelecek yıl GSYH'nın TL bazında 4 trilyon 450 milyar, dolar bazında da 795 milyar olacağı öngörüldü. Buna göre, gelecek yıl dolar kuru 5.60 TL tahmin ediliyor. Aynı hesaplamayla dolar kuru tahmini 2020'de 6.00 TL, 2021 yılında da 6.20 TL olarak öngörüldü.

    KİŞİ BAŞINA GELİR ÖNCE DÜŞECEK SONRA ARTACAK

    Programda 2017 yılında 10 bin 602 dolar olan kişi başına GSYH'nın 2018'de 9 bin 385 dolar olacağı tahmin edildi. Kişi başına GSYH tahmini 2019'da 9 bin 647, 2020'de 10 bin 292, 2021'de ise 10 bin 973 dolar öngörüldü.

     

    Etiketler:
    piyasa, döviz, euro, TL, dolar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Habertürk, Ahmet Kıvanç, Berat Albayrak, Türkiye
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