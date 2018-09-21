Net UYP, temmuzda 390 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankası tarafından Temmuz 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.
Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 6,5 azalışla 100.7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1.3 artışla 77.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 34.9 milyar dolar oldu.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 27.5 azalışla 141.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
PORTFÖY YATIRIMLARI 149.9 MİLYAR DOLAR
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.1 artarak 328.6 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 2.8 artışla 37.6 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 4,5 azalarak 12.5 milyar dolar oldu.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2.2 azalışla 92.6 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2.8 artışla 111.1 milyar dolara yükseldi.
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