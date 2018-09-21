Berlin'de Türk-Alman ekonomi zirvesi

Beş bakanın bir araya geleceği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde yapacağı Almanya ziyareti, Türkiye ekonomisindeki son durum ve işbirliği fırsatları masaya yatırılacak. Türkiye'nin ekonomideki yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasından bir gün sonra Almanya'ya gidecek olan Türk bakanlar, Alman iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle de görüşecek.
Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü de Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. İyi ekonomik ilişkiler buna katkıda bulunuyor" dedi.
SIĞINMACI AKINI ENDİŞESİ
Konstanz Üniversitesi'nden ekonomist Erdal Yalçın, Almanya ve Avrupa'nın, 'istikrar unsuru' olarak Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu vurguladı, yüz binlerce Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ekonomik istikrarsızlığa sürüklenmesi halinde sığınmacıların Avrupa'ya akın edebileceğine dikkat çekti.
Türkiye ekonomisini istikrara kavuşturmanın Türk hükümetinin sorumluluğu olduğunu, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının güçlendirilmesi gibi adımların büyük önem taşıdığını vurgulayan Yalçın, "Başbakan Merkel'in de ifade ettiği gibi, Almanya ancak Türkiye'nin ekonomi politikalarında doğru adımlar atması hâlinde destek olabilir" diye konuştu.
MALİ YARDIM TARTIŞMASI
Ancak Alman hükümet kaynakları, Türkiye'nin mali yardım talebi olması durumunda en doğru adresin IMF olacağını, Almanya'nın da buna olumlu baktığını ifade ediyor.
GMF Türkiye Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı ise, "Eskiden ABD Türkiye'ye yardım konusunda Almanya'yı ikna ederdi. Trump yönetimi ile yaşanan gerilim süreci nedeniyle bu sefer ABD'nin ikna edilmesi için Almanya'nın desteğine ihtiyaç olabilir" dedi.
'TÜRKİYE, ALMANYA'DAN YATIRIM İSTİYOR'
Türk hükümeti Alman şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapmasını, Alman hükümetinin kredi güvenceleriyle bu yatırımlara destek olmasını istiyor.
Türkiye'de yüksek kur, enflasyon, durgunluk beklentisi nedeniyle çekinceleri daha da artan Alman yatırımcılar, Türk hükümetinin güvenin yeniden tesis edileceği yönünde güçlü güvence vermesini istiyor.
ALMANYA'NIN BEKLENTİLERİ
Heinrich Böll Vakfı İstanbul Temsilcisi Kristian Brakel ekonomik ilişkilerde canlanma için, siyasi ilişkilerde normalleşmenin sağlanması gerektiğini, ancak henüz bu noktada olunmadığını aktardı. Brakel, "Her iki taraf da çıkarları gereği normalleşme istiyor. Ancak Türkiye'de hâlen altı Alman vatandaşı, siyasi gerekçelere dayanan soruşturmalar nedeniyle tutuklu bulunuyor. Almanya bunların serbest bırakılmasını istiyor, benzer olayların yaşanmamasını istiyor" diye konuştu.
Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in 25-26 Ekim tarihlerinde yapacağı Türkiye ziyareti sırasında iki ülke arasında 2013 yılında kurulması kararlaştırılan ancak gerginlikler nedeniyle hiç toplanamayan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi'nin (JETCO) ilk toplantısının gerçekleşmesi hedefleniyor. Yine aynı ziyaret sırasında Enerji Forumu'nun da toplanması için ön hazırlıklar sürüyor.
Türkiye'de halen 7 binin üzerinde Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin, en büyük dış ticaret ortağı olan Almanya'ya ihracatı 2017 yılında yüzde 5.4 artış göstererek 16,1 milyar euroya ulaştı. Geçen yıl Türkiye'nin Almanya'dan ithalatı yüzde 2.2 gerileyerek 21.5 milyar euro oldu.
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