Porsche, dizel araç üretimini durduruyor

Lüks araç üreticisi Porsche, dizel araç üretimini durduracağını, 2019'dan itibaren benzinli, elektrikli ve hibrit araçlara yöneleceğini açıkladı. Porsche böylece dizel araç üretimini durduran ilk Alman otomobil markası olacak.

© Sputnik / Mikhail Fomichev 'VW'deki emisyon skandalı benzinli araçlara da sıçradı'

Bu karar, 2015 yılında Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW), araçların egzoz emisyon değerlerini manipüle ettiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi. Porsche markası, Volkswagen Grubu içerisinde yer alıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Porsche'un şu an tamamen elektrikli araçlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Porsche Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, "Spor araç üreticisi olarak, dizel bizim için hep ikincil bir rol oynadı. Geleceğimizde dizel motorlu araçlarımızın olmasını istemediğimize karar verdik" dedi.

‘DİZELİ ŞEYTANLAŞTIRMIYORUZ'

© AFP 2018 / Fred DUFOUR VW dizel emisyon skandalı nedeniyle 2.5 milyar euro daha karşılık ayırdı

'Dizeli şeytanlaştırmadıklarını' söyleyen Blume, "Dizel, teknolojide itici bir güç ve bu şekilde kalmaya devam edecek" dedi.

Dizel araç kullanıcılarının hizmet almaya devam edebileceklerini sözlerine ekledi.

Volkswagen, karbon emisyonu skandalı nedeniyle Almanya'da 1 milyar euro para (yaklaşık 7.5 milyar TL) cezasına çarptırılmıştı.

Şirketin 2007'nin ortasından 2015'e kadarki dönemde karbon emisyonunu düşük gösteren hileli yazılıma sahip 10 milyondan fazla dizel motorlu otomobil sattığına hükmedilmesi sonucu bu karar alınmıştı.

Almanya'nın bazı kentlerinde hava kirliliğini engellemek için belli yaşın üzerindeki dizel motorlu araçların kullanımı yasaklanmıştı.