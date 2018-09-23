Porsche, dizel araç üretimini durduruyor

BBC Türkçe'nin haberine göre, Porsche'un şu an tamamen elektrikli araçlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Porsche Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, "Spor araç üreticisi olarak, dizel bizim için hep ikincil bir rol oynadı. Geleceğimizde dizel motorlu araçlarımızın olmasını istemediğimize karar verdik" dedi.
‘DİZELİ ŞEYTANLAŞTIRMIYORUZ'
Dizel araç kullanıcılarının hizmet almaya devam edebileceklerini sözlerine ekledi.
Volkswagen, karbon emisyonu skandalı nedeniyle Almanya'da 1 milyar euro para (yaklaşık 7.5 milyar TL) cezasına çarptırılmıştı.
Şirketin 2007'nin ortasından 2015'e kadarki dönemde karbon emisyonunu düşük gösteren hileli yazılıma sahip 10 milyondan fazla dizel motorlu otomobil sattığına hükmedilmesi sonucu bu karar alınmıştı.
Almanya'nın bazı kentlerinde hava kirliliğini engellemek için belli yaşın üzerindeki dizel motorlu araçların kullanımı yasaklanmıştı.
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