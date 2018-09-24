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12:28 24 Eylül 2018
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    Hadi Karasu

    TGSD Başkanı Karasu: Balayı sadece 3 ay sürdü, huzurlu değiliz

    © AA /
    Ekonomi
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    Döviz kurundaki artış giyim sanayicilerine de yaramadı. “Balayı sadece 3 ay sürdü” diyen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, “Avrupalı alıcılar ürünlerin yeni parti siparişlerinde parça başına otomatik 1 euro indirim yapıyor” dedi.

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    © AA / Murat Çetinmühürdar
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    Dünya gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, dolar kurunda bugün gelinen seviyenin kendileri için 'ekonomik koşullara göre doğru rakamlar' olduğunu söyleyen Karasu, bu noktada kendileri için sürdürülebilirlik ve istikrarın öneminin altını çizdi. Türkiye dünyanın en büyük 5'inci hazır giyim ihracatçısı. Sektör daha da ileri gidebilmek için kurda stabilite talep ediyor.

    'FIRSATÇILARI TAKİP EDİYOR'
    TGSD olarak özellikle hammadde tarafında fırsatçıları yakından takip ettiklerini ve gerektiğinde harekete geçtiklerini anlatan Başkan Karasu, bu noktada maliyetlerde aşırı artışların üreticiyi zorladığını çünkü alıcının fiyatları çok yakından takip ettiğini söyledi. Karasu şöyle devam etti:

    "Size bir örnek vereyim. Tekstil hammaddesi Türkiye'de üretiliyor. Hammadde fiyatında döviz bazında hiçbir düşüş yok. Somun, civata hep dolar ve euroyla satılmaya başladı. Fason üretim yapanlar fiyatları iki katına çıkardı. ‘Sen ihracattan kazanıyorsun, biz de kazanalım' diyor ya da ‘Ben ne fiyat koyacağımı şaşırdım, önümü göremiyorum' diyor. Biz bu ortamdayken Avrupalı müşterimizden mesaj alıyoruz; 3 ay önce sattığı ürünün tekrar siparişinde parça başına otomatik olarak 1 euro kesinti yaptığını söylüyor. Açıklama olarak Türkiye'deki devalüasyonu gösteriyor."

    'HUZURLU DEĞİLİZ'
    Bu noktada Hadi Karasu giyim sanayicilerinin en büyük endişesini anlattı: "Bizim korkumuz, tekrardan kurun gene fiktif olarak farklı bir seviyeye inmesi. O zaman biz çok ciddi zararlar içine gireriz. TL tekrar değerlenince artan giderlerimiz geri gelmiyor, o zaman pazar kaybetmeye başlıyoruz. Biz gerçekçi bir noktada stabilize edilmiş bir kur istiyoruz. Ekonomi için bu iniş ve çıkışlar bir zehirdir. Hiç huzurlu değiliz."

     

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    Etiketler:
    euro, ihracat, ithalat, Kur, piyasa, TL, dolar, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), Hadi Karasu, Türkiye
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