CHP'li Tekin'den, Ticaret Bakanı Pekcan'a: Ayakkabı şirketleri neden konkordato ilan ediyor?

CHP'li Gürsel Tekin, Hotiç ve Yeşil Kundura'dan sonra Beta'nın konkordato ilan etmesini TBMM gündemine taşıdı. Tekin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, "Ayakkabı şirketleri neden konkordato ilan ediyor?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, konkordato ilan eden ayakkabı firmalarına dikkat çekti. Tekin, yazılı soru önergesinde şu görüşleri dile getirdi:

© Fotoğraf : Twitter Beta Ayakkabı da konkordato başvurusu yaptı

"Yüksek faizlerin uzun vadeli yatırımlara imkân vermemesi, TL'de yaşanan değer kaybı, ithal girdilerin kurdaki dalgalanmalardan etkilenmesi ve son aylarda ağırlaşan ekonomik sorunlarla birlikte en çok duyduğumuz kelimelerden biri konkordato. Her gün başka bir şirketin konkordato başvurusu basına yansıyor.

Farklı sektörden iflas erteleme isteyen şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunların başında da ayakkabı şirketleri geliyor. 3 büyük firmanın üst üste iflas anlaşması ilan etmesi de sektöründeki sıkıntıyı gözler önüne seriyor. 500 bin çift ayakkabı üretim kapasitesine sahip olan sektör, dünyada beşinci, Avrupa da birincisi durumda bulunuyor. Doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye'de 2 milyon kişiye aş ve iş sağlayan ayakkabı sektöründeki sorunlara acilen çözüm önerileri getirmek gerekiyor."

'İFLASIN ERTELENMESİNİ CAZİP KILAN YÖN NEDİR?'

CHP'li Gürsel Tekin, önergesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan şu sorularına yanıt istedi:

"-Ayakkabı şirketleri neden konkordato ilan ediyor?

© Fotoğraf : Hotiç Hotiç konkordato ilan etti

-İflasın ertelenmesini cazip kılan yön nedir? İcra İflas Kanununda borçluyu koruyucu çok sayıda kurum mevcut olmasına rağmen şirketlerin aklına neden hemen iflasın ertelenmesi geliyor?

— İflasın ertelenmesi sonucu sektörün düzene sokulacağına inanıyor musunuz? Bu yönde bir çalışmanız var mı?

— İflasın ertelenmesi hangi amaca hizmet ediyor ve son zamanlarda yoğun olarak kamuoyu gündemine gelmesindeki sebep nedir?

— Sektöre yönelik, kredilerde kolaylık sağlanması ve prim desteği verilmesini gibi çalışmalarınız var mı?

'TALEP FAZLASI ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ NE?'

— Talep fazlası alışveriş merkezlerinin sektöre ne gibi olumsuz etkileri olmaktadır?

— İthal ürünler ikame edebilir mi? Böyle bir öngörü var mı?

— Firmaların alternatif pazarlar bulması ve dış ticaret yapmaları için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?"