Merkez Bankası, 1 milyon dolar sorusunu yanıtsız bıraktı: Ticari sır

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) yönelttiği, 1 milyon dolar/euro düzeyinin üzerinde alım satım işlemi yapan firmalara ilişkin soru yanıtsız bırakıldı. Merkez Bankası, bilginin ‘ticari sır olduğunu' söyledi.
BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, CHP'li Yavuzyılmaz, Türk Lirası'nın (TL), 1-12 Ağustos tarihleri arasında, yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmesi üzerine, Merkez Bankası'na bir dilekçe sundu.
Yavuzyılmaz, dilekçesinde ekonomik krizi fırsata çevirerek kâr elde edip, TL'nin değer kaybetmesine etki eden ve 1 milyon dolar/euro düzeyinin üzerinde alım satım işlemi yapan firma, kuruluş ve kişilerin kim olduğunu sordu.
Merkez Bankası'ndan CHP'li Yavuzyılmaz'a gönderilen cevapta, sorulara cevap verilmesinin ‘ticari faaliyet ve rekabet şartlarına zarar vereceği' iddia edildi.
Merkez Bankası ayrıca, verilecek cevabın ‘özel hayatın gizliliği' kapsamında olacağını da öne sürdü.
‘BİZ HALIK ZARARINI SORDUK'
Konuya ilişkin BirGün'e konuşan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Aynı gemideyiz' dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomik saldırı altında olunduğunu ifade etti. Bizler de madem ki aynı gemideyiz, madem ki ülkemiz ekonomik saldırı altında, o halde bu saldırıyı gerçekleştiren kim; yüksek miktarda döviz alım satımını sürekli yaparak, fahiş kârlar elde eden firmaların, kişilerin kim olduğunu sorduk. Kendilerinin bildiği bu ekonomik tetikçileri, halkın da bilmeye hakkı var. Aksi takdirde aynı gemide olduğumuz söylemi sadece söylemden ibaret kalacaktır. Özetle; Merkez Bankası, ‘Söz konusu tarihler arasında yüksek miktarlarda sürekli döviz alım satım işlemleri yaparak ülke ekonomisini batırarak fahiş kârlar elde edenleri açıklayamayız, açıklarsak bu firmalara, kişilere ve kuruluşlara zarar vermiş oluruz' diyor. Peki, halkımızın gördüğü zarar ne olacak? Biz sorduk ama Merkez Bankası topu taca attı."
CHP'li vekil, Merkez Bankası'ndan şu bilgileri talep etmişti:
— 1-12 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon USD ve üzerindeki tutarlarda, Türk Lirası karşılığı USD alım satımı yapan, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren yerli/yabancı/uluslararası sermayeli firmaların, kuruluşların ve şahısların isim, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı listeler.
— 1 milyon euro ve üzerindeki tutarlarda Türk Lirası karşılığı euro alım satımı yapan, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren yerli/yabancı/uluslararası sermayeli firmaların, kuruluşların ve şahısların isim, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı listeler.
— Söz konusu firmalar, kuruluşlar ve şahısların hangi günlerde, hangi tutarlarda döviz alım satım işlemi yaptıklarının belirtildiği listeler.
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