Türkiye'de en yüksek gelir İstanbul'da

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla en yüksek gelir İstanbul bölgesinde görülürken, gelir eşitsizliğinin en düşük tespit edildiği bölge Erzurum, Erzincan, Bayburt; göreli yoksulluk oranının en yüksek belirlendiği bölge ise Antalya, Isparta, Burdur oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri, 2017'de 21 bin 577 lira olarak hesaplandı.

© AP Photo / Petros Giannakouris Türkiye'nin yüzde 70'i borçlu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 30 bin 895 lirayla İstanbul oldu. Bu bölgeyi 26 bin 679 lirayla Ankara, 26 bin 213 lirayla Tekirdağ, Edirne, Kırklareli izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 9 bin 872 lirayla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt; 10 bin 30 lirayla Şanlıurfa, Diyarbakır; 10 bin 878 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari olarak sıralandı.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN FAZLA İSTANBUL BÖLGESİNDE

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan, sıfıra yaklaştıkça 'gelir dağılımında eşitliği', 1'e yaklaştıkça 'gelir dağılımında bozulmayı' ifade eden 'Gini katsayısı' Türkiye'de 2017 itibarıyla 0.405 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 0.290 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt ve 0.299 ile Zonguldak, Karabük, Bartın olarak belirlendi.

© REUTERS / Umit Bektas 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1812, yoksulluk sınırı 5904 lira

Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0.443 ile İstanbul, 0.392 ile Adana, Mersin ve 0.387 ile İzmir oldu.

En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7.5 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4.3 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt; 4.4 ile Zonguldak, Karabük, Bartın; 4.6 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise 8.2 ile İstanbul; 7.1 ile Adana, Mersin ve 6.8 ile İzmir olarak sıralandı.

EN YÜKSEK YOKSULLUK ANTALYA-ISPARTA-BURDUR

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 13.2 ile Antalya, Isparta, Burdur; yüzde 12.4 ile Adana, Mersin; yüzde 12.3 ile Balıkesir, Çanakkale olarak gerçekleşti.

© AA / Onur Çoban İşsizlik çift haneye yükseldi

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5.3 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis; yüzde 5.7 ile Zonguldak, Karabük, Bartın; yüzde 5.8 ile Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak bölgeleri oldu.

Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler ise yüzde 19.9 ile Adana, Mersin; yüzde 19.7 ile Antalya, Isparta, Burdur; yüzde 18.8 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti.

Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 11.7 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ile Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak; yüzde 12.1 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis; yüzde 13.1 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova olarak sıralandı.