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20:24 24 Eylül 2018
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    ABD-Çin

    ABD'nin Çin'e karşı en büyük ölçekli gümrük tarifesi devreye girdi

    © AP Photo / Andy Wong
    Ekonomi
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    Dünyanın iki ekonomik süper gücü ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı kızışıyor. ABD'nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına getirdiği ek gümrük vergisi uygulaması bugün itibarıyla başladı. Bu ABD'nin şu ana kadar Çin'e uyguladığı en büyük ölçekli gümrük tarifesi olma özelliği taşıyor.

    Çin- ABD
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha vergi uygulayacak
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne getirdiği ek gümrük vergisi uygulaması devreye girdi.

    ÇİN'DEN  İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERİN YARISINA EK GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANIYOR

    Son adımla birlikte ABD temmuz ayından bu yana toplamda Çin'den ithal edilen 250 milyar dolar değerindeki ürüne ek gümrük vergisi getirmiş oldu.

    Bu rakam Çin'in ABD'ye ihraç ettiği ürünlerin neredeyse yarısının ek gümrük vergilerine tabi olduğu anlamına geliyor. El çantalarından pirinç ve tekstil ürünlerine kadar çok sayıda ürünü hedef alan son gümrük tarifeleri yaklaşık 6.000 farklı ürünü kapsıyor. 

    Söz konusu Çin ürünlerini ithal eden ABD'li şirketler bundan böyle yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi ödeyecek. İki ülke arasında bir anlaşma gerçekleşmezse bu vergi oranı 2019 başından itibaren yüzde 25 oranına yükseltilecek.

    Akıllı saatler ve bisiklet kaskları gibi bazı ürünler ise ABD'li şirketlerin itirazları sonucu liste dışında bırakılmıştı. Ticaret savaşının büyümesinin ABD ekonomisine olumsuz etkileri konusunda endişeler artarken Trump,  'Amerikan teknolojisini çalmakla suçladığı Çin'in ABD endüstrisine zarar verdiğini savunduğu bu politikaları değiştirmemesi halinde Çin'den ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük tarifesi uygulama tehdidinde bulunuyor.

    PEKİN: YALAN SUÇLAMALAR

    ABD-Çin
    © AFP 2018 / Jason Lee
    Çin'de 'Beyaz Kitap' yayınlandı: ABD ekonomik hegemonya peşinde
    Çin ise bugün yaptığı açıklamada ABD'yi 'yalan suçlamalar' yapmak ve 'Çin üzerindeki çıkarlarını aşırı baskı yoluyla dayatmak için gümrük tarifelerini ve diğer ekonomik gözdağı metodlarını artırmakla' suçladı.

    Suçlamaların yer aldığı Çin Devlet Konseyi'nin yayımladığı 'Beyaz Belge'de Trump'ın 'Önce ABD' politikasını takip ederken 'tek taraflılık, korumacılık ve ekonomik hegemonya' uyguladığı belirtildi.

    Çin Maliye Bakanlığı geçen hafta ABD'nin bu son adımına karşı misilleme olarak 60 milyar doları değerindeki ABD'den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.

    Likit doğalgazdan prezervatife, keresteden elektronik ürünlere kadar 5207 ABD menşeli ürünü kapsayan ek gümrük vergisinin oranının da yüzde 5 ila yüzde 10 arasında değişeceği açıklanmıştı.

    Bununla birlikte Çin, 110 milyar dolarlık ABD ürününe yani bu ülkeden Çin'e ihraç edilen neredeyse tüm ürünlere ek gümrük tarifesi getirmiş olacak.

    GÖRÜŞMELER İPTAL EDİLMİŞTİ

    Çin- ABD
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    WSJ: Çin, ABD ile ticaret görüşmelerinden vazgeçti
    Diğer taraftan krizi çözme konusunda yapılacak müzakereler iptal edilmişti. The Wall Street Journal gazetesi 27-28 Eylül'de Washington'da heyetlerin yapacağı görüşmelerin Pekin tarafından iptal edildiğini duyurmuştu.

    Ağustos sonunda yapılan önceki görüşmelerde de önemli bir ilerleme kaydedilememişti.

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    Etiketler:
    Ticaret savaşı, Gümrük vergisi, Donald Trump, Çin, ABD
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