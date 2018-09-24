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20:24 24 Eylül 2018
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    Çorum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi

    6 ay geçmeden yeniden satılan Bor Şeker'i Dişli ailesi alıyor

    © AA / Evrim Aydın
    Ekonomi
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    Doğuş Yiyecek, 336 milyon lirayla Özelleştirme'den aldığı Bor Şeker'i DSL İnşaat'a devretmek için başvuruda bulundu.

    Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, nisan ayında gerçekleştirilen şeker fabrikaları ihalelerinde önemli bir gelişme yaşandı.

    Şeker fabrikası
    © AA /
    İlk ihale yapıldı: Bor Şeker Fabrikası Doğuş Yiyecek'e satıldı
    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın satışa çıkardığı ilk fabrika olan Bor Şeker Fabrikası'nı Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim A.Ş., 336 milyon lirayla ihaleden almıştı. Ancak anlaşmanın imzası kurumadan Bor Şeker yeniden el değiştiriyor.

    Doğuş, sahip olduğu Bor Şeker'i DSL İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devretmek için resmi kurumlara başvurdu. Anlaşma sağlanır ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere resmi kurumlardan onay çıkarsa 6 ay içinde Bor Şeker, ikinci kez el değiştirmiş olacak.

    MESLEK GRUBU KONUT İNŞAATI

    2011 yılında kurulan DSL İnşaat Sanayi ve Ticaret şirketinin sermayesi 100 bin TL. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirketin meslek grubu konut inşaatı olarak gösteriliyor. Şirketin sahipleri ise kamuoyunun yakından tanıdığı Dişli Ailesi.

    Sırmagrup Yönetim Kurulu Başkanı Davut Dişli'nin oğlu Emir Haktan Dişli'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirkette Sadık Enes Dişli Başkan Yardımcısı, Eren Ali Dişli ise yönetim Kurulu Üyesi olarak görünüyor.

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    Etiketler:
    Doğuş Grubu, Bor Şeker, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye
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