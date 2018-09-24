İtalyan moda evi Versace satılıyor

Corriere della Sera gazetesi ünlü moda devi Versace'nin 2 milyar euroya (yaklaşık 2.4 milyar dolar) ABD'li bir şirkete satılacağını, satışın bu hafta gerçekleşebileceğini duyurdu.

© AFP 2018 / FILIPPO MONTEFORTE Eski çalışanı, Versace’nin kirli çamaşırlarını ortaya döktü: Siyah müşteriler için kod kullanıyorlar

İtalyan gazetesi Corriera della Sera, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ünlü İtalyan lüks moda şirketinin 2 milyar euroya bir ABD'li şirkete satışının duyurulmak üzere olduğunu yazdı.

Gazeteye göre satış kararı salı günü ilan edilebilir.

Gazete markanın kreatif direktörü ve başkan yardımcısı Donatella Versace'nin salı günü için Milano kentinde bir personel toplantısı çağrısı yaptığını da aktardı.

Ancak şirket satış haberleri konusunda açıklama yapmayı reddetti

#Versace verso un gruppo Usa per 2 miliardi di dollari: lo scrive il Corriere della Sera. In campo per l'acquisto della casa di #moda ci sarebbe un nome americano come #MichaelKors o #Tiffany https://t.co/16LTP1NFkN — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 24, 2018

​ALICILAR ARASINDA JIMMY CHOO, MİCHAEL KORS VE TİFFANNY & CO'NUN ADI GEÇİYOR

Alıcılar arasında ünlü ayakkabı markası Jimmy Choo, lüks mücevher markası Tiffany & Co ve ABD'li moda evi Michael Kors'un adı geçse de Bloomberg ve Reuters markanın Michael Kors'a satılacağını duyurdu.

Medusa başı logosuyla tanınan Versace markasının hisselerinin yüzde 20'si 2014'te ABD'li özel sermaye şirketi Blackstone'a satılmıştı. Yüzde 80'lik hisse ise Versace ailesinin elinde bulunuyor.

Versace, 1978'de Donatella Versace'nin ağabeyi olan ve 21 yıl önce öldürülen moda tasarımcısı Gianni Versace tarafından kurulmuştu.