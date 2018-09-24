Kayıt
20:23 24 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Fransa bayrağı - Paris

    Fransa 2019 bütçe tasarısı: Eğitim, istihdam ve konut yerine savunma, adalet ve iç güvenliğe kaynak ayırılacak

    © REUTERS / Benoit Tessier
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Fransa'da detayları açıklanan 2019 bütçe tasarısına göre hükümet, gelecek yıl eğitim, istihdam ve konuttan kısıp, savunma, adalet ve iç güvenliğe kaynak ayıracak.

    Berat Albayrak
    © AA / Metin Aktas
    Bakan Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü
    Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 2019 bütçe tasarısının detaylarını paylaştı.

    Tasarıya göre hükümet, gelecek yıl eğitim, istihdam ve konuttan kısıp, savunma, adalet ve iç güvenliğe kaynak ayıracak.

    ‘8 BİN 396 DEVLET MEMURUNUN İŞİNE SON VERİLECEK'

    Buna göre, gelecek yıl maliye, eğitim ve çalışma bakanlıklarından 8 bin 396 devlet memurunun işine son verilecek. Griveaux, bunun yanında 2 bin 153'ü İçişleri, bin 300'ü Adalet ve 466'sı savunma olmak üzere toplamda 4 bin 232 yeni memur kadrosunun açılacağını duyurdu.

    2019 bütçesinden Savunma Bakanlığı'na ayrılan pay artırıldı. Tasarıya göre, bakanlığın bütçesi 1.7 milyar euro artırılarak toplamda 35.89 milyar euroya çıkarıldı. Adalet Bakanlığı bütçesi yüzde 4.4 artışla 7.29 milyar euro, İçişleri Bakanlığı bütçesi ise yüzde 1.65 artış ile 13.54 milyar euro olarak belirlendi.

    Fransa ekonomi bakanına yumurtalı saldırı Emmanuel Macron
    © AFP 2018 / ERIC PIERMONT
    Fransa ekonomi bakanına yumurtalı saldırı
    ‘EN FAZLA KESİNTİ, ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDA OLDU'

    2019 bütçesinde en fazla kesintinin yapıldığı bakanlık Çalışma Bakanlığı olarak dikkati çekti. Buna göre 2018 bütçesinde 15.2 milyar euro pay ayrılan Çalışma Bakanlığı'na gelecek yıl yüzde 19.38 oranında kesinti ile 12.23 milyar euro pay ayrılacak.

    Tasarıda Tarım Bakanlığı bütçesinde yüzde 10 kesinti öngörülürken, Dışişleri Bakanlı bütçesi ise yüzde 4.9'luk kesinti ile 2.72 milyar euroya gerileyecek. Bakanlığın kadrosunda 'Yurt Dışında Fransızca Eğitimi Ajansı' hariç, gelecek yıllarda yüzde 10 küçülmeye gidilecek.

    Tasarıya göre 2019 bütçe açığının 16.4 milyar euro artarak 98,7 milyar euroya yükseleceği tahmin ediliyor.

    İlgili konular:

    Fransa'da veganlar, kasap dükkanlarını hedef alan eylemler düzenledi
    Çavuşoğlu Fransa, Almanya ve ABD Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
    Rusya: Akdeniz'de Fransa'ya ait fırkateynden füzeler ateşlendi
    Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı hediyelik eşya satmaya başladı
    Etiketler:
    Elysee Sarayı, Benjamin Griveaux, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Köydeki araziyi satıp Sanat Merkezi açtılar
    Köydeki araziyi satıp Sanat Merkezi açtılar
    Karikatür
    Rusya, Suriye'ye S-300 gönderecek
    Orenburg şalı
    'Orenburg Şalı': Ural halklarının sıcak tutan gelenekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet