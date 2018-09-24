'Yerel parayla ticarete geçiş, Türkiye ile Venezüella'nın ABD'nin baskısına yanıtı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Venezüella dahil diğer ülkelerle ikili ticari ilişkilerde yerel para birimlerini kullanmak istedikleri açıklamasını değerlendiren Rus uzman Yegor Lidovskoy, bu açıklamayı ABD’nin baskısına karşı koyma çabası olarak gördüğünü belirtti.

Moskova merkezli Hugo Chavez Latin Amerika Merkezi Genel Müdürü Yegor Lidovskoy, Sputnik'e açıklamasında, Türkiye ile Venezüella'nın ABD'nin baskı politikasına direndiğini söyledi.

'ERDOĞAN İLE MADURO, DOLARA BAĞIMLILIĞI KALDIRAMIYOR'

"Çavuşoğlu'nun bu açıklamasını, ABD'nin baskısına karşı koyma çabası olarak değerlendirebiliriz" diyen Lidovskoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ekonomiyi canlandırma programıyla ilgili konuşması sırasında dile getirdiği ticarette yerel para birimine geçme girişimi, doların etkisini zayıflatmayı amaçlıyor. Çünkü Venezüella şu anda Amerikan yaptırımlarından çok kötü acı çekiyor, devasa baskı söz konusu. Bu baskı, dolar hakimiyeti üzerinden gerçekleştiriliyor".

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Türkiye'nin de ABD yaptırımları sorunuyla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Rus uzman, bunun her halükarda ekonomik baskı olduğunu kaydederek, "Türkiye güçlü ülke. Erdoğan, Maduro gibi yeterince güçlü lider. Her ikisi, iki dost ülke arasındaki ilişkilerin üçüncü ülkenin para birimine bağlı olduğu durumu kabul etmeye hazır değil" dedi.

'YEREL PARAYA GEÇİŞİN İLK ÖRNEĞİ, DİĞER ÜLKELERİ DE TETİKLEYECEK'

Lidovskoy, ikili ticarette yerel paraya geçişin ABD'nin yaptırımına mantıklı bir yanıt olduğunu ve tüm dünyada zincirleme reaksiyonu başlatacağı görüşünde.

Türkiye ve Venezüella'nın ikili ticari ilişkilerde yerel para birimine geçmesi durumunda bunun ilk ve son örnek olmayacağını, diğer ülkelerinde bu programa katılmaya başlayacağını kaydeden Rus uzman, şu yorumda bulundu:

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"Bu somut örnek, küresel ekonomideki bu dönüşümler zincirinin ilk habercisi olarak çok önemli. Büyük bölgelere liderlik eden iki güçlü oyuncu, iki otorite sahibi ülke arasındaki ticaretin yerel parayla yapılacağının ilk örneğidir bu. Venezüella demek, bağımsızlığı için mücadele eden Latin Amerika demektir. Türkiye demek de bu ülkenin lider olduğu herkes tarafından kabul edilen Ortadoğu demektir. Ortak açıklama, ABD'ye indirilen büyük darbe olacak. Dolar, Amerikalılar için en hassas konu ve bu cephede böyle bir saldırı, Türkiye ve Venezüella'yı yüceltiyor".