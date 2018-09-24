'Yerel parayla ticarete geçiş, Türkiye ile Venezüella'nın ABD'nin baskısına yanıtı'

'ERDOĞAN İLE MADURO, DOLARA BAĞIMLILIĞI KALDIRAMIYOR'
"Çavuşoğlu'nun bu açıklamasını, ABD'nin baskısına karşı koyma çabası olarak değerlendirebiliriz" diyen Lidovskoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ekonomiyi canlandırma programıyla ilgili konuşması sırasında dile getirdiği ticarette yerel para birimine geçme girişimi, doların etkisini zayıflatmayı amaçlıyor. Çünkü Venezüella şu anda Amerikan yaptırımlarından çok kötü acı çekiyor, devasa baskı söz konusu. Bu baskı, dolar hakimiyeti üzerinden gerçekleştiriliyor".
Türkiye'nin de ABD yaptırımları sorunuyla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Rus uzman, bunun her halükarda ekonomik baskı olduğunu kaydederek, "Türkiye güçlü ülke. Erdoğan, Maduro gibi yeterince güçlü lider. Her ikisi, iki dost ülke arasındaki ilişkilerin üçüncü ülkenin para birimine bağlı olduğu durumu kabul etmeye hazır değil" dedi.
'YEREL PARAYA GEÇİŞİN İLK ÖRNEĞİ, DİĞER ÜLKELERİ DE TETİKLEYECEK'
Lidovskoy, ikili ticarette yerel paraya geçişin ABD'nin yaptırımına mantıklı bir yanıt olduğunu ve tüm dünyada zincirleme reaksiyonu başlatacağı görüşünde.
Türkiye ve Venezüella'nın ikili ticari ilişkilerde yerel para birimine geçmesi durumunda bunun ilk ve son örnek olmayacağını, diğer ülkelerinde bu programa katılmaya başlayacağını kaydeden Rus uzman, şu yorumda bulundu:
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