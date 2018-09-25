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08:46 25 Eylül 2018
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    Boğa

    Tarım Bakanlığı, boğa ve aygır spermi ithal edecek

    © Flickr /
    Ekonomi
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    Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve süt kalitesini arttırmak için farklı ülkelerden 4 milyon 317 bin 783 doz dondurulmuş boğa spermi ile 96 doz aygır spermi ithal edilmesine izin verdi. Buna göre, 4 milyon 317 bin 783 doz dondurulmuş boğa spermi ve 96 doz aygır spermi ithal edilecek.

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    Bakanlık, et ve süt kalitesini arttırmak için farklı ülkelerden boğa ve aygır spermi ithal edecek. Bakanlık, 36 farklı firmaya, 2018 yılı içinde 4 milyon 317 bin 783 doz dondurulmuş boğa spermi ve 96 doz aygır spermi ithalat izin verdi.

    Meltem Özgenç'in Hürriyet'teki haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve süt kalitesini arttırmak için farklı ülkelerden 4 milyon 317 bin 783 doz dondurulmuş boğa spermi ile 96 doz aygır spermi ithal edilmesine izin verdi. Dünyanın farklı bölgelerinde verimi yüksek hayvanların sperma ve embriyoları ile başka ülkelerdeki verimi düşük hayvanlara gen aktarımı yapılıyor ve hayvanların verimi arttırılıyor. Bu yolla özürlü ve verimi düşük yavru üremesi büyük ölçüde azaltılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da 36 farklı firmaya, 2018 yılı içinde et ve süt kalitesini arttırmak için 4 milyon 317 bin 783 doz dondurulmuş boğa spermi ve 96 doz aygır spermi ithalat izin verdi. Boğa sperması, embriyo, damızlık hayvan, suni tohumlama malzemeleri gibi ürünler ABD, Kanada, Hollanda, Fransa, Almanya, İtalya'dan ithal ediliyor.

    AMAÇ VERİMİ ARTTIRMAK

    Tarım ve Orman Bakanlığından Hürriyet'e yapılan bilgilendirmede ithal ve yerli sperma üretimiyle hedeflerinin ne olduğu şöyle anlatıldı: "Islahın öncelikli amacı, hayvanlardan elde ettiğimiz ekonomik değer taşıyan et, süt yapağı-kıl verimlerinin yetiştirici ve tüketici istekleri doğrultusunda, hayvan refahı kuralları kapsamında nitelik ve nicelik bakımından arttırılmasıdır. Islah çalışmalarında, istenilen verimlerin gelecek nesillere aktarılmasında suni tohumlama önemli bir uygulamadır. Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü, üreme ürünlerinin ‘Sperma, Ovum ve Embriyo' üretimi ve ithalatındaki iş ve işlemler yapıyor. Üreme ürünü ithalatı, ülkemiz ile veteriner sağlık anlaşması olan ülkeler arasında gerçekleşmekte olup, etçi, sütçü ve kombine verim yönlü ırkların ithalatı yapılıyor.

    6 MERKEZ BULUNUYOR

    Buğday
    © AP Photo / Michael Conroy
    Toprak Mahsülleri Ofisi, buğday ithal edecek
    Yerli sperma üretimine ilişkin ülkemizde üçü özel sektör olmak üzere 6 adet sığır sperması üretim merkezi de bulunuyor. Buralarda Avrupa Birliği sağlık şartlarına uygun üretim yapılıyor. Bu üretim merkezlerinde sütçü, etçi ve kombine sığır ırklarının boğalarından yıllık ortalama 2 milyon doz sperma üretimi oluyor. Ülkemizde de etçi, sütçü ve kombine ırklarda istenilen özelliklere ilişkin sperma kullanılarak verim artışı sağlanıyor. Irklar ile ilgili Ar-Ge çalışmaları Bakanlığımıza bağlı enstitüler ile üniversiteler tarafından yapılıyor.

    SAÇ BAKIMINDA DA KULLANILIYOR

    DÜNYANIN çeşitli ülkelerinde, boğa sperminden saç bakımı da yapılıyor. Saçların köklerine iyice yedirilen sperm yüksek derecede protein ihtiva ediyor. Sperm saç diplerine ve saçlara sürüldükten sonra masajla iyice yediriliyor ve ardından şampuanla yıkanıyor. Daha sonra saçlar buhar banyosuna alınıp kurutuluyor. Boğa spermi kullanılmadan önce içindeki proteinlerin ölmemesi için donduruluyor.

    EKSİ 196 SANTİGRAT DERECEDE TAŞINIR

    TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Talat Gözet, bu uygulamaya neden ihtiyaç duyulduğu ve nasıl uygulandığını Hürriyet'e anlattı. Boğa ve aygır spermlerinin eksi 196 santigrat derecede, sıvı nitrojen içerisinde depolanıp, saklanıp, taşındığını söyleyen Gözet şöyle devam etti:

    "Bunun haricinde 30 saniye dışarıda tutarsanız spermlerin hepsi ölür. Getirilen spermler örneklem yöntemi ile mikroskopta canlı mı değil mi diye zaten bakılır. Her zaman kuralına uygun olarak getirilir. Bir boğadan her seferinde 60'a yakın sperma elde edilir ve dondurulur. Bu da 60'a yakın yavru demektir. Veteriner hekimleri bu spermleri vücut ısısına yakın bir suda çözülmesini sağlayarak tohumlama tabancası ile direkt hayvanın rahminin içine bırakır. Hayvan yumurtlarsa istenilen gebelik elde edilir. Kaliteli et ve süt elde etmek için tüm dünyada uygulanan bir yöntemdir."

     

    Etiketler:
    süt, et, ithalat, aygır, boğa, Sperm, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bekir Pakdemirli, Türkiye
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