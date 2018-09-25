Moody’s Türkiye'nin döviz cinsi banka mevduatları notunu indirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsi banka mevduatları için ülke tavanı notunu B1'den B2'ye indirdi. Moody's alınan bu kararın Türkiye'nin Ba3 olan kredi notuna etkisi bulunmadığını vurguladı.

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Moody's açıklamasına göre diğer ülke tavanı notları değişmedi. Kısa vadeli banka mevduatları için ülke tavanı notu "Not Prime" olarak korunurken, yabancı para cinsinden tahvil tavanı Ba2/NP, tahviller ve mevduatlar için yerel para cinsinden ülke tavanı notu Ba1 olarak devam korundu.

Moody's bugün açıkladığı kararda "Döviz mevduat tavanını azaltma kararı, hükümetin Türkiye'nin döviz rezervlerini korumak için döviz cinsi mevduatların çekilmesini önlemek için müdahalede bulunma riskinin arttığı yönündeki görüşünü yansıtıyor" denildi.

Alınan kararın ayrıca, Türkiye'nin kurumlarında devam eden zayıflamayı ve giderek artan şekilde öngörülemez hale gelen politika ortamını yansıttığını belirten Moody's, "Döviz cinsinden mevduatlar için notun devlet tahvili notunun iki kademe altına indirilmesi, ödemeler dengesi ve kendi borcu üzerinde baskının azaltılması halinde hükümetin döviz cinsinden mevduatlara erişimi engellemenin gerekli olduğu sonucuna varabileceği görüşümüzü yansıtıyor. Hükümetin, mevduat sahiplerinin kendi döviz mevduatlarına erişimlerini sınırlaması riski, hükümetin kendi borçları nedeniyle temerrüde düşmesi riskinden daha yüksek" değerlendirmesini yaptı.