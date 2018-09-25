Dolar/TL, 6.10 seviyesinin altında

Dolar/TL, dün gelişmekte olan ülke para birimlerine girişler ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamaları sonrası bu sabah 6.0686 seviyesine kadar geriledi.
© REUTERS / Jonathan Ernst
Pompeo'nun Türk yetkililerle bu hafta Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın geleceğine dair görüşmeler yapılmasını beklediğini söylemesiyle birlikte TL'deki değer kazancı hızlandı.
Dolar/TL 6.0862, euro/TL 7.1650 civarında işlem görüyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)