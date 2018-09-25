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13:34 25 Eylül 2018
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    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon

    Pazar alışverişi: Taze fasulyenin kilosu 10 lira oldu, 5 liraya 30 badem alınıyor

    © REUTERS / Umit Bektas
    Ekonomi
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    İzmir'de kurulan pazar yerlerinde taze fasulye ve börülcenin 10 liraya satıldığı görüldü. Bir vatandaş, 5 liraya 30 badem aldığını söyledi.

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    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yenişehir semti ile Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtinde kurulan pazar yerlerinde, ürünlerin fiyatları cep yaktı. 

    Kavacık üzümünün kilogramı 7- 8 lira arasında satılıyor. Taze fasulye ile börülce ise kilogramı 10 liradan alıcıya ulaştı. Mantarların kilogram fiyatı ise 12 lira. Pazar tezgahlarında badem, fındık gibi ürünlerin yanına yaklaşmak ise mümkün değil. Pazar esnafından Kasım Akgün, üzümdeki fiyat artışını rekolte azlığı ile açıklarken, "Geçen yıl rekolte daha çoktu. O nedenle üzümün fiyatı biraz daha düşüktü. Bu yıl ürün az, böyle olunca fiyat da yükseliyor. Bir de üzümün artık sezon sonu yaklaşıyor. İç piyasada ürün az olduğu için fiyatı yükseliyor" diye konuştu.

    Geçen aylarda 7 liradan satılan taze fasulyenin kilogramı 10 lirayı buldu. Pazarcı Hanife Kızıldağ, yüksek fiyatların kendilerini de huzursuz ettiğini, ürünleri satma endişe yaşadıklarını belirterek, "Taze fasulye ve börülceyi Ödemiş'ten getiriyoruz. Kilosunu 10 liradan satıyoruz. Ürünleri pazara getirirken 'Acaba satabilir miyiz' korkusu yaşıyoruz. Vatandaş, fiyatlardan şikayet ediyor ama ne yapsın. Yine de alıyor. Fiyatları bize göre de yüksek" diye konuştu.

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    Bazı pazarcı esnafı ise tezgahtaki yüksek fiyatlardan dolayı müşterilerin gelmediğini belirterek, ürün etiketlerine 1 kilogram değil de yarım kilogramın fiyatını yazıyor. O pazar esnafından biri de Ufuk Güneş. Güneş, "Etiketteki fiyatları görenler tezgaha yanaşmıyor. Biz de o nedenle yarım kilonun fiyatını yazıyoruz. Bu, tüketicilere daha cazip geliyor. Şartlar bizi buna zorluyor. Bize göre de fiyatlar yüksek, ürünleri satamıyoruz" dedi. Alıcıyı da satıcıyı da mutsuz eden fiyatlar, zaman zaman tüketiciyi şaşkına çevirebiliyor. Pazarda alışveriş yapan Ayşe Tatlı isimli bir kadın, 5 liralık badem istedi. 5 liraya 60 gram yani 30 tane badem alan Tatlı, şaşkına döndü. Geçen yıl da aşure ayında 5 liraya 250 gram badem aldığını söyleyen Tatlı, her şeyin çok pahalı olduğunu belirtti.

     

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    Etiketler:
    taze fasulye, badem, pazar, İzmir, Türkiye
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