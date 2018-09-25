Katılım bankalarına swap kapısı açıldı

Katılım bankalarının TL-döviz işlemi yapabileceği swap piyasası için Merkez Bankası ile mutabakata varıldı. Kurumun, katılım bankalarının çalışma prensiplerine uygun olarak düzenleme yaptığı, bu anlamda yazılımlar ve test çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, ürünün ismi ise faizsiz finans literatürüne göre 'vaad bazlı türev işlem piyasası' olacak. Bu piyasa ile konvansiyonel bankalar gibi depo işlemi yapamayan katılım bankaları da benzeri bir likit sağlama yöntemine kavuşacak ve geleneksel bankaların kullandığı ürünlere ulaşacaklar.
DÖVİZE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI
Borsa İstanbul bünyesinde 2 Temmuz 2018 tarihinde kira sertifikalarının işlem gördüğü Taahhütlü İşlemler Pazarı kuruldu. Söz konusu pazar katılım bankalarının çalışma prensiplerine uygun olarak faaliyete geçerken, diğer bankalar da bu pazarda işlem gerçekleştirebiliyor.
Yönetici, "Bu piyasada Merkez Bankası da piyasanın derinlik kazanması ve yeterli likiditeye ulaşması için işlem yapacak. Finansal kuruluşlar için ikinci el bir piyasaya ihtiyaç vardı" dedi. Bu arada katılım bankaları, yurtiçinde TL cinsi kira sertifikası ihraç eden Hazine'nin yine iç piyasada dövize dayalı kira sertifikası yapmasına yönelik talepleri var. Aynı yönetici, dövizde likidite fazlasını değerlendirmek istiyoruz" dedi.
TOPLAM AKTİFLERİ 185 MİLYAR TL'Yİ AŞTI
Katılım Bankaları, 2018 yılının ikinci çeyreğini 1.16 milyar TL net kâr ile tamamladı. Kullandırılan fonlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 17 artış la 129 milyar TL'ye ulaşırken, toplanan fonlar yüzde 18 artış ile 127 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Katılım Bankaları, şube sayısında 2017 yıl sonuna göre yüzde 3 büyümeyle 1.065'e, personel sayısında yüzde 2 artışla 15.312 sayısına ulaştı.
BORSA İSTANBUL'DA SWAP PİYASASININ ELİ KULAĞINDA
Bu anlamda katılım bankaları ile de görüşen Borsa İstanbul'un piyasanın işleyişine, takas operasyonlarına ve risk yönetimi uygulamalarına ilişkin yapılan çalışmalar ve takvim hakkında bankaların bilgilendirilmesi amacıyla bir toplantı yapıldığı öğrenildi.
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