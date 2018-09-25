Kayıt
13:34 25 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    elektrik faturası

    13 yıl önce ölen adama 18 bin 125 liralık elektrik faturası geldi

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 41

    İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşayan 10 kardeşe, 13 yıl önce ölen babaları adına 18 bin 125 liralık elektrik faturası geldi. İcraya verildiklerini öğrenen kardeşler, babalarının Tokat'ta çiftçilik yaptığını ve hiç İstanbul'da yaşamadığını öne sürdü.

    Havalimanı- Yolcu- Uçak- Seyahat- Yolculuk
    © REUTERS / Mike Blake
    Havalimanından Kozyatağı'na: Fransız turiste 1500 liralık fatura
    İstanbul'un çeşitli ilçelerinde oturan 10 kardeşin evlerine gelen icra kağıdına göre 2005'te vefat eden babaları Mustafa Avşar adına  1995'ten itibaren ödenmeyen elektrik faturası borçlarının faiziyle birlikte 18 bin 125 TL'ye ulaştığı yazıyordu. Belgeyi görünce büyük şaşkınlık yaşayan ve ilk başta birisinin kendisini dolandırmaya çalıştığını düşünen Selahattin Avşar belgenin doğruluğunu araştırmaya başladı.

    Avşar, elektrik idaresine gittiğinde, babası Mustafa Avşar adına 1976 yılına ait Gaziosmanpaşa'da bir adreste elektrik aboneliği gözüktüğü, ödenmemiş faturalar nedeniyle faiziyle birlikte 18 bin 125 lira borçlu olduklarını ve borcu ödemedikleri taktirde 10 kardeşin evine icra geleceğini öğrendi. Bir hata olduğunu ve babasının İstanbul'da hiç oturmadığını savunan Avşar, diğer kardeşleriyle birlikte önce elektrik şirketine itiraz dilekçesi verdi sonra da adliyeye giderek şikayetçi oldu.

    BORÇ FAİZİYLE 18 BİN 125 LİRA OLDU

    Selahattin Avşar, babalarının 13 yıl önce vefat ettiğini ve Tokat'ta çiftçilik yaptığını İstanbul'da hiç ikamet etmediğini iddia ederek, "Bir tebligat aldık. İlk baktığımda dolandırıcıların işi diye düşündüm. E-devlet'ten baktığımda gerçek olduğunu öğrendim. Elektrik idaresine gittim dilekçemi yazdım. Böyle bir adreste ve İstanbul'da hiç ikamet etmediğini söyledim. Bütün kardeşler toplandık itiraz dilekçemizi de verdik. Babam vefat edeli tam 13 yıl oldu. 2005'te vefat etti babam. 18 bin 125 lira bir borç çıktı. Kağıtlar elimize ulaştı ulaşalı uyku uyuyamıyoruz" diye konuştu.

    Euro
    © Flickr /
    Elektrik kesintisi sanayi bölgesini vurdu: Fatura 300 milyon euro
    'BABAM KÖYDE ÇİFTÇİLİK YAPIYORDU'

    Babasının böyle bir aboneliği olmadığını savunan Selahattin Avşar, belgelerde çelişkiler olduğunu öne sürdü. Avşar, şunları söyledi:

    "Belgeye göre babam sözde 1976 senesinde elektrik abonesi olmuş. 1995, 1996,1997,1998, 2002, 2003 yıllarında borcunu ödemedi diye gözüküyor. Bu bina 1988 yılında başkası tarafından satın alınıyor. 1999 yılında ise bina yıkılıp yenisi yapılıyor. Zaten yeni yapılan bir binanın 2002 ve 2003'te borcu gözüküyor, çelişki zaten burada.Babamın bizden habersiz gelme şansı da yok. Babam köyde çiftçilik yapıyordu. Gelse bile çocuklarını görüp dönüyordu. 1976 senesinde zaten abonelik gözüküyorsa zaten İstanbul'da kimsemiz yoktu. Hepimiz köyde yaşıyorduk. Bizim İstanbul'a geliş tarihimiz 1984 en büyük ağabeyim o zaman göçmüş. Gelse de babam zaten 1 haftalığına falan gelip oğullarını ziyaret edip dönüyordu. Ben 1977 doğumluyum bu zamana kadar babamın burada ikamet ettiğini bu zamana kadar duymadım. Bu sokakta oturan akrabamız yok araştırmalarıma göre isim benzerliği de yok. Bu sokağa ilk defa geliyorum."

    İlgili konular:

    9 milyon hastaya ilaç faturası sürprizi
    Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Kumbaroğlu: Dövizdeki artışın enerjiye faturası 11.5 milyar TL
    'AK Partili Elitaş'a MHP faturası kesildi'
    Sanayicinin elektrik faturası: Yüzde 30 zamla karşılaştılar
    1500 liralık transfer faturası çıkarılan Japon turistlere paraları iade edildi
    Etiketler:
    TL, dolar, para, ölüm, elektrik faturası, Avrupa Kıtası Elektrik Sistemi, Mustafa Avşar, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yeni Zelanda Başbakanı, BM'deki zirveye bebeğiyle geldi
    Yeni Zelanda Başbakanı, BM'deki zirveye bebeğiyle geldi
    Karikatür
    Rusya, Suriye'ye S-300 gönderecek
    Orenburg şalı
    'Orenburg Şalı': Ural halklarının sıcak tutan gelenekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet